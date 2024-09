Preocupados com o bem comum, Varsóvia sedia Festival de Ciências Sociais Católicas

De 19 a 21 de setembro, na Polônia, foi realizada a oitava edição do evento organizado pela Associação 'Civitas Christiana' para explorar os aspectos morais e religiosos da vida social, econômica e política. A mensagem em nome do Papa Francisco pelo arcebispo Peña Parra.

Tomasz Zielenkiewicz - Varsóvia

Que esforços são necessários para garantir que a vida social, econômica e política seja moral e coerente com a doutrina social da Igreja? Esse foi um dos tópicos no centro das reflexões e discussões do VIII Festival de Ciências Sociais Católicas, realizado em Varsóvia de 19 a 21 de setembro. O evento é organizado anualmente pela Associação Católica “Civitas Christiana” com o objetivo de divulgar o aspecto moral e religioso da vida social, econômica e política, com base na concepção cristã do homem e da sociedade.

A mensagem do Papa Francisco

Em nome do Papa Francisco, o arcebispo Edgar Peña Parra, substituto da Secretaria de Estado, enviou uma carta aos participantes do Festival, lembrando-lhes que o primeiro ponto de referência na busca das melhores soluções para a vida social é o Evangelho. “Levando para todas as épocas da história a mesma doutrina do amor a Deus e ao homem, demonstrada na prática por Jesus Cristo“, diz a carta, "a Igreja, em cada época, a relê no contexto de seu ’hoje', levando em conta a riqueza de sua diversidade social, no caminho do discernimento sinodal”.

A saudação do núncio Filipazzi

O arcebispo Antonio Guido Filipazzi, núncio apostólico na Polônia, também se dirigiu aos presentes, dizendo que se tratava de uma iniciativa estimulante: “não é tão óbvio que passemos da teoria à prática”, disse ele em referência ao lema do Festival. “Algumas pessoas gostam de ser apenas praticantes, mas a verdade é que, se não houver pensamento, reflexão ou critérios, chegaremos a uma prática errada. A estrutura antropológica do homem é tal que primeiro há pensamentos, e depois há o corpo”. “Vemos hoje”, continuou o núncio, ”que muitas pessoas agem sem refletir, sem pensar nas consequências que sua ação terá. Este encontro de vocês, neste Festival, é um encontro teórico do mais alto nível, porque ajuda a gerar um pensamento. E hoje, na Polônia, no mundo, há necessidade de pessoas que tenham bons pensamentos e depois ajam”.

Explorar os fundamentos da Doutrina Social da Igreja

Por sua vez, o arcebispo Tadeusz Wojda, presidente da Conferência Episcopal Polonesa, enviou uma mensagem em vídeo: “o Festival”, disse ele, “é uma oportunidade de explorar os fundamentos da doutrina social da Igreja, que há mais de 100 anos tem sido uma bússola para uma abordagem cristã das questões sociais, econômicas e também políticas”. Wojda enfatizou que o Festival de Ciências Sociais Católicas é um evento que oferece “um espaço único para o diálogo, a reflexão e o encontro de pessoas com valores comuns. Ele se tornou uma prova de que “os ideais da Doutrina Social Católica não apenas permanecem vivos, mas também inspiram a agir e moldar a realidade no espírito do Evangelho”.

Verdade e liberdade

Os trabalhos foram introduzidos por Kamil Sulej, presidente do Conselho da Associação Católica “Civitas Christiana”, que lembrou as palavras de São João Paulo II: “não há liberdade sem responsabilidade e amor pela verdade”. Na palestra de abertura, o professor Krzysztof Wielecki, membro da Pontifícia Academia de Ciências Sociais, enfatizou que o homem deve ser sempre um “herói” das ciências sociais e, certamente, das ciências sociais católicas, que ele aborda “com sua fé e baseia seus pressupostos na fé em Deus e no ensinamento da Igreja”. Mais uma vez, Wielecki enfatizou que é extremamente importante hoje em dia ter uma compreensão correta da liberdade, “tão frequentemente distorcida atualmente”.

Na ocasião do Festival, foi entregue um prêmio para a melhor publicação no campo da Doutrina Social Católica. Quem recebeu a honraria foi Rafał Łatka, professor da Universidade Cardeal Stefan Wyszynski (UKSW), pelo texto em sete volumes intitulado Dicionário biográfico do catolicismo social polonês.