Pelo segundo ano consecutivo, no último sábado de setembro (28), a Família Franciscana do Rio de Janeiro (RJ) se reuniu para a segunda edição da Caminhada Franciscana ao Cristo Redentor.

Frei Gustavo Medella



Cento e cinquenta franciscanos e franciscanas, entre frades, irmãs religiosas, irmãs e irmãos da Ordem Franciscana Secular e paroquianos de paróquias franciscanas, dentre os quais muitos jovens e crianças, saíram, às 6h30, do Centro de Convenções das Paineiras, e seguiram rumo ao Cristo Redentor.

O grupo era composto por representantes das cidades de Duque de Caxias, Petrópolis e São Gonçalo. Da capital, participaram irmãos e irmãs da Tijuca, do Rio Comprido, da Rocinha e do Centro da cidade.

Foram três quilômetros de caminhada em fraternidade, marcados pela contemplação da natureza e pela trilha sonora composta por canções franciscanas. Como gesto concreto de cuidado com a Casa Comum, os caminhantes foram recolhendo o lixo que, infelizmente, alguns visitantes deixam pelo caminho, especialmente garrafas de plástico e pacotes de alimentos.

Família Franciscana realiza II Caminhada ao Cristo Redentor

No caminho, os participantes se revezaram na condução de uma Imagem de São Francisco que, ao final do trajeto, após o momento celebrativo, foi entregue ao Santuário do Cristo Redentor para servir à veneração dos fiéis e turistas que visitam a Capela de Adoração Laudato si’, espaço de oração e também de conscientização sobre o Cuidado com a Natureza recentemente inaugurado junto ao Cristo Redentor. No momento da entronização da imagem, foi rezada a Oração para o Tempo da Criação deste ano de 2024, que pede a Deus, cuja Bondade se torna visível na beleza da Criação, que conceda ao ser humano a capacidade de se relacionar de maneira mais respeitosa com seus semelhantes e com a natureza: “Concedei-nos uma nova visão do nosso relacionamento com a Terra e uns com os outros, como criaturas feitas à vossa imagem”. São Francisco é considerado pela Igreja como Padroeiro da Ecologia.

Capela de Adoração Laudato si’

Na acolhida dos peregrinos Franciscanos, estavam o Reitor do Santuário, Padre Omar Raposo, acompanhado pelo padre Cristiano Holz, também da equipe de pastoral do Cristo Redentor. Ao desejar as boas-vindas aos participantes, padre Omar destacou a profecia do gesto dos peregrinos que, como sinal da importância do cuidado com o meio ambiente, recolheram todos os lixos e detritos que encontraram pelo caminho. Este material foi disposto numa caixa e apresentado no momento de “Celebração Ecológica aos pés do Cristo Redentor”. Conduzida por Frei Felipe Carretta, do Convento Santo Antônio, e com a participação dos padres do Santuário, de outros frades e irmãs, foi um momento de louvor e gratidão a Deus e também um alerta para a urgência do cuidado de todos com o Meio Ambiente.

Capela de Adoração Laudato si’

Entre os participantes, o sentimento predominante foi o de alegria e satisfação. Em clima de Fraternidade e imensa gratidão, ao final da Caminhada, todos se reuniram para a tradicional foto aos pés do Cristo Redentor. E foi nesta hora que a “Irmã Chuva”, prevista para a manhã de sábado, deu o “ar da graça”, abençoando a todos os participantes desta II Caminhada Franciscana ao Cristo Redentor.