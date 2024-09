Evangelho de 30 de setembro

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 9,46-50

Houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus disse-lhes: aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Para viver a fé cristã com autenticidade predisponhamos no início de cada dia a fazer o bem, a servir, a ajudar com simplicidade. Jesus reconhece que existe um modo de ser maior, autorizado por Deus, e esse modo é permeado pelo serviço, pelo amor. Foi-lhe confiado um cargo de certa importância? Não se sinta superior aos outros, não deixe espaço à soberba e ao orgulho. Aproveite a nova situação para servir melhor o próximo.