Evangelho de 23 de setembro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 8,16-18

Hoje fazemos memória de São Pio de Petrelcina. O Evangelho enfatiza que a luz seja colocada num lugar alto para que todos os que entram na casa possam vê-la.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

A luz dos povos é Cristo e é Ele que ilumina toda a Igreja. É Ele que ilumina o nosso rosto. Senhor Jesus Cristo, nosso dulcíssimo Salvador, ilumina tu próprio as nossas lâmpadas, para que brilhem incessantemente no teu templo e iluminem as nossas trevas. São Pio de Petrelcina dizia que a luz que orienta os passos do povo de Deus vem de uma fé viva e da adesão à Igreja.