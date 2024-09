Evangelho de 27 de setembro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 9,18-22

Jesus perguntou aos seus discípulos: quem eu sou no entender do povo? João Batista, Elias ou algum dos antigos profetas, responderam. E vós, quem dizeis que eu sou?

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Observe que todos precisam responder à mesma pergunta: o povo e também os discípulos. Na verdade, também a nós é perguntado quanta adesão damos a Jesus, à sua proposta de mundo novo, onde reina a paz, o amor e a justiça. A pergunta quem sou eu para você, significa: quanto que eu conto na prática do seu dia a dia, nos seus relacionamentos com as pessoas, no seu modo de ser? É isso que nos pergunta o próprio Jesus.