Evangelho de 26 de setembro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 9,7-9

Herodes ouviu falar de tudo o que Jesus estava fazendo e disse: quem é esse homem, sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Herodes queria ver Jesus, mas por curiosidade ou para colocar Jesus a serviço dos seus interesses. Na verdade ele encontrou-se com Jesus antes da condenação, mas não lhe serviu nada, pois o seu coração não se sintonizou com o de Jesus. Não quero ser igual a Herodes, mas posso agir como ele quando não me sintonizo com o querer divino, com a Palavra Divina, com a Eucaristia e assim esbarro em Jesus, mas ele não me contagia.