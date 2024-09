Evangelho de 25 de setembro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 9,1-6

Jesus convocou os Doze, enviou-os a proclamar o Reino de Deus, dando-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e enviou-lhes para curar doenças.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Cada pessoa batizada e crismada recebeu o envio de Jesus para anunciar o Evangelho. Para isso não precisa ir longe. O nosso anúncio pode acontecer em casa e até sem palavras. A alegria do nosso rosto testemunha a criatividade de Deus! O nosso olhar manso fala da misericórdia divina. O bom exemplo ensina Deus! Os nossos gestos de bondade dão Deus para as pessoas! Uma pessoa me disse: eu estava mal naquela reunião, você veio, me abraçou e eu saí transformada.