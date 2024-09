Evangelho de 17 de setembro

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 7,11-17

Entrando na cidade de Naim, Jesus se depara com um cortejo fúnebre: era de um jovem, filho único, de uma viúva. Uma grande multidão acompanhava o enterro. Ao ver a mãe do jovem, Jesus sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores! E ao jovem: eu te ordeno, levanta-te! O morto se sentou e Jesus o entregou à sua mãe.

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

Jesus sentiu compaixão daquela mulher. E sendo homem e Deus, ele fez aquilo que está em seu coração humano divino: Aproximou-se com compaixão de quem sofre. Encostemos o nosso coração ao de Jesus para que essa sintonia com ele nos ajude a ter compaixão de quem sofre.