Evangelho de 11 de setembro

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 6,20-26

Nas bem-aventuranças, Jesus fala aos seus discípulos: felizes sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem por causa do mim. Alegrai-vos, nesse dia, e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

O mundo de hoje está cada vez mais tratando os discípulos de Jesus com as atitudes previstas por ele. Talvez você também já passou por perseguição por ser discípulo e discípula de Jesus. Ouça de novo o que ele diz: Alegrai-vos, nesse dia, e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu.