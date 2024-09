Evangelho de 10 de setembro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho Lucas 6,12-19

O Evangelho nos conta que Jesus foi à montanha para rezar. E passou a noite inteira em oração.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Na oração o mais importante não é... eu procurar-te, ó Deus, mas sim que tu me procuras por todos os caminhos (Gen 3,9); o mais importante não é eu chamar-te pelo nome, mas sim que tu tens o meu nome marcado na palma da tua mão (Is 49,16); Eu compreender-te, mas sim que tu me compreendes até ao meu último segredo (1Cor 13,12); eu amar-te com todo o meu coração e com todas as minhas forças, mas sim que tu me amas com todo o teu coração e com todas as tuas forças (Jo 13,1). Porque, como é que eu seria capaz de procurar-te, chamar-te, amar-te... se tu não me procurasses, chamasses e me amasses primeiro? (Cf. Benjamin Gonzalez Buelta, sj).