Evangelho de 9 de setembro

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 6,6-11

Na sinagoga, Jesus encontra um homem de mão seca e o cura, mesmo sabendo que os fariseus e mestres da lei iriam acusá-lo por esse ato de bondade em dia de sábado.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Jesus cura aquele homem de mão seca num dia de sábado, mesmo sabendo que pela interpretação das autoridades isso não era permitido. Observe que o que move o coração de Jesus é amar, fazer o bem e ele o faz, mesmo se encontra oposição ao seu redor. Com isso fica claro que para Deus o amor ao próximo está acima dos outros mandamentos. Estejamos atentos, pois poderíamos nos autoavaliar como bons cristãos e, no entanto, estarmos falhando no amor ao próximo...