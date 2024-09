Evangelho de 6 de setembro

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Lucas 5,33-39

Jesus explica aos fariseus e mestres da lei que ele é o noivo esperado. Por isso seus discípulos não jejuam, pois estão em sua companhia. Disse ainda: ninguém coloca vinho novo em odres velhos; porque senão, o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Jesus é a eterna novidade de Deus! A sua palavra é Boa Nova, sempre. As novidades do mundo até podem nos assustar, mas o Evangelho é mais novidade do que as últimas do mapeamento do genoma humano e da Inteligência Artificial. O Evangelho será sempre a resposta nova de Deus a todas as novidades do mundo. O Evangelho é sempre novo, pois o Espírito Santo que o atualiza faz novas todas as coisas.