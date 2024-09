Evangelho de 3 de setembro

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Lucas 4,31-37

Na sinagoga em Cafarnaum, Jesus libertou uma pessoa expulsando dela o demônio. Este gritou em alta voz: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste aqui para nos destruir?

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

O demônio é o pai da mentira e, até na frente de Jesus, tentou mentir. Se estivermos atentos veremos que o demônio também hoje procura nos enganar. Observe como o mal que ele nos propõe é atraente, como o pecado seduz, como é grande a tentação do dinheiro fácil, como o desejo de agir com vingança e maldade é forte dentro de nós, como gostaríamos de ver o outro cair. Todas essas são tentações do mal!