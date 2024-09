Evangelho de 2 de setembro

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Lucas 4,16-30

Jesus comenta, na sinagoga de Nazaré, o trecho do profeta Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me consagrou com a unção. E acrescenta: hoje, se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

As palavras do Evangelho possuem uma atualidade eterna. São eternas porque foram pronunciadas pelo Eterno e, são atuais porque Deus faz com que se cumpram em todos os tempos. O Evangelho que você escuta a cada dia é exatamente aquilo que Deus quer de você no momento presente da vida. Hoje se cumpriu o que acabastes de ouvir.