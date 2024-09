'Espiritualidade de Comunhão' será tema da Assembleia que comemora 60 anos da CNBB NE 2

O evento reunirá cerca de 150 pessoas em torno do tema “Por uma espiritualidade de comunhão na práxis evangelizadora”, de 1º a 3 de outubro, no Convento Ipuarana, em Lagoa Seca (PB). De acordo com o bispo de Cajazeiras (PB) e presidente da CNBB Nordeste 2, dom Francisco de Sales, a assembleia pretende avançar na reflexão sobre diocesaneidade iniciada no encontro do ano passado, ao mesmo tempo que responde ao convite do Papa Francisco para o Jubileu 2025

Animada pelo aniversário de 60 anos de criação, a CNBB Nordeste 2 se prepara para vivenciar uma nova edição da Assembleia Pastoral Regional. O evento reunirá cerca de 150 pessoas em torno do tema “Por uma espiritualidade de comunhão na práxis evangelizadora”, de 1º a 3 de outubro, no Convento Ipuarana, em Lagoa Seca (PB).

A Assembleia Pastoral Regional é o principal evento da CNBB Nordeste 2, pois, é durante sua realização que são debatidos os desafios, avaliados os avanços e definidas as novas diretrizes para as ações pastorais e evangelizadoras. Essa construção é feita com a colaboração direta de leigos e leigas, clérigos, religiosos e religiosas das quatro arquidioceses e 17 dioceses distribuídas pelos estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grandes do Norte.

Nesta 59º edição, os trabalhos serão conduzidos a partir do lema “Como tu, Pai estás em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós”, extraído do capítulo 17, versículo 21 do Evangelho de João. De acordo com o bispo de Cajazeiras (PB) e presidente da CNBB Nordeste 2, dom Francisco de Sales, a assembleia pretende avançar na reflexão sobre diocesaneidade iniciada no encontro do ano passado, ao mesmo tempo que responde ao convite do Papa Francisco para o Jubileu 2025.

A Assembleia Pastoral Regional será assessorada pelo bispo de Petrolina (PE) e vice-presidente da CNBB Nordeste 2, dom Antônio Carlos Cruz Santos, que ficará responsável pela Lectio Divina na abertura. O perito da Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé da CNBB, padre Marcial Maçaneiro, será o assessor convidado e conduzirá as quatro conferências do evento.

Com o objetivo de garantir uma participação ainda mais efetiva de todos na construção da Síntese, a 59ª Assembleia Pastoral Regional irá utilizar a metodologia jesuíta do “diálogo no Espírito” ou “conversação espiritual”. Essa dinâmica de trabalho em grupo marcou as assembleias continentais do Sínodo sobre a Sinodalidade e também foi utilizada durante a Assembleia Geral da CNBB, no mês de abril.

De modo geral, o método busca animar o discernimento comunitário para discernir a vontade de Deus na certeza de que é o próprio Espírito Santo que fala a todos. “Essa metodologia antiga na Igreja e que foi resgatada pelo Papa Francisco é vivência da sinodalidade na prática, ou seja, uma riqueza para quem participa”, afirma o bispo de Pesqueira (PE) e secretário da CNBB Nordeste 2, dom José Luiz Ferreria Salles.

Dom Francisco destaca que o diálogo no Espírito não é simplesmente uma discussão entre pessoas. “É, na verdade, uma experiência de oração, onde a cada rodada tem um silêncio para ouvir o Espírito. Será uma experiência muito bonita para a nossa assembleia e irá enriquecer muito cada um dos participantes no trabalho de continuidade quando retornarem às suas bases”, diz o presidente do Regional.

No próximo dia 30, os regionais Nordeste 1, 2 e 3 da CNBB irão comemorar os 60 anos de criação. Nessa mesma data, em 1964, durante o Concílio Ecumênico Vaticano II foram votados os desdobramentos de alguns Secretariados Regionais da Conferência, entre eles o do Nordeste.

Naquela ocasião, ficou aprovada a criação do Nordeste 1 (Maranhão, Piauí e Ceará); Nordeste 2 (Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas); e Nordeste 3 (Bahia e Sergipe). O Regional Nordeste 2 apresentou, como Secretário Regional, dom Helder Pessoa Camara, e a capital Recife (PE) como sede da entidade.

Para marcar o aniversário, na segunda-feira (30) à noite os bispos participarão de um jantar festivo, no Convento Ipuarana.

Na quarta-feira (2), durante às Vésperas Solene dentro da programação da Assembleia Regional Pastoral, será realizada a Celebração dos 60 anos da CNBB Nordeste 2, às 18h. A cerimônia está sendo prepara pela Comissão Regional para a Liturgia.

(Fonte – CNBB NE2)