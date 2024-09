Religiosa timorense expressa gratidão pela visita do Papa em seu país

Encontro do Papa com os religiosos e religiosas em Timor-Leste (Vatican Media)

Em conversa com o Vatican News, a Irmã Lídia, religiosa concepcionista, compartilha sua emoção pela visita do Papa Francisco ao Timor-Leste, destacando a importância da mensagem papal para o povo timorense.

A visita do Papa Francisco a Timor-Leste, parte de sua 45ª Viagem Apostólica Internacional, é recebida com grande entusiasmo e emoção pelos fiéis e religiosos que atuam no país. Em entrevista ao Vatican News, a Irmã Lídia, religiosa concepcionista, falou sobre o significado desse momento histórico para o país e a Igreja local.

"Eu agradeço a Deus por esta oportunidade, que para nós, timorenses, é muito importante, pois é a primeira vez que recebemos o Papa Francisco em nosso país." Para a religiosa, a presença do Santo Padre é motivo de imensa gratidão e um grande privilégio.

Ouça a entrevista:

Sobre a visita papal em andamento, a Irmã Lídia espera que a mensagem do Papa Francisco "alcance todo o país", ressaltando a importância do Papa para a fé do povo timorense. "Nossa fé é importante, e por isso precisamos do testemunho das pessoas que vêm até nós."

A religiosa também comentou sobre a recepção calorosa preparada pela Igreja em Timor-Leste, destacando que todos – irmãs, sacerdotes, diáconos e catequistas – aguardavam com alegria e fé a chegada do Papa Francisco: "Estamos todos, religiosos e padres, com muita alegria em receber o Santo Padre; de modo particular, eu estou muito contente por ver o Santo Padre aqui em nosso país."

Ao final da entrevista, a Irmã Lídia deixou uma mensagem para os cristãos: "O testemunho do Papa é o de ir ao encontro das pessoas, e nós devemos levar a mensagem do Santo Padre, sobretudo, propagar a fé."

