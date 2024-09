Egito. Celebrado o 50º aniversário do Conselho de Igrejas do Oriente Médio

O Papa Tawadros, em seu discurso, evocando o primeiro salmo, comparou o Conselho de Igrejas do Oriente Médio a uma árvore plantada que produz seus frutos no momento certo. O patriarca também citou orações coptas pedindo ao Senhor para acabar com as divisões entre os irmãos e restaurar a unidade. Cerca de trinta Igrejas e comunidades eclesiais, pertencentes a quatro “famílias” diversas: a católica, a ortodoxa, a ortodoxa oriental e a evangélica, são membros do Conselho de Igrejas do Oriente Médio

“Que cessem os cismas na Igreja”. Essa é a oração extraída da liturgia copta que o patriarca copta ortodoxo Tawadros quis citar por ocasião da celebração do 50º aniversário da fundação do Conselho de Igrejas do Oriente Médio (MECC), o órgão ecumênico fundado em 1974 em Nicósia.

A celebração, realizada na nova sede patriarcal no Cairo no sábado, 14 de setembro, contou com a presença, entre outros, do patriarca copta católico Ibrahim Isaac Sidrak e do pastor Andrea Zaki, presidente das comunidades protestantes no Egito. Também estava presente o professor Michel Abs, secretário-geral do MECC, recentemente confirmado em seu cargo para outro mandato de quatro anos.

Acabar com as divisões entre os irmãos e restaurar a unidade

O Papa Tawadros, em seu discurso, evocando o primeiro salmo, comparou o Conselho de Igrejas do Oriente Médio a uma árvore plantada que produz seus frutos no momento certo. O patriarca também citou orações coptas pedindo ao Senhor para acabar com as divisões entre os irmãos e restaurar a unidade.

Em um tempo em que guerras e pressões de vários tipos também estão aumentando a migração de cristãos do Oriente Médio, acrescentou o patriarca copta ortodoxo, o MECC favorece o radicamento dos cristãos nativos em suas terras também por meio da cooperação com instituições acadêmicas das diferentes Igrejas.

Trabalho pela unidade dos cristãos realizado pelo MECC

“Aprecio muito o papel do Conselho de Igrejas do Oriente Médio, não apenas no nível ecumênico, mas também no nível do diálogo entre outras religiões, e esse diálogo é essencial em nossa sociedade”, acrescentou o Papa Tawadros.

Em seu discurso, o professor Abs lembrou o trabalho pela unidade entre os cristãos, realizado mesmo “em fases delicadas e difíceis”, sempre contribuindo para manter contatos de proximidade e comunhão entre as diferentes Igrejas e comunidades eclesiais.

O programa das celebrações foi enriquecido com a projeção de dois filmes/documentários sobre o Conselho de Igrejas do Oriente Médio e uma apresentação do Coral “São Marcos” da Igreja copta ortodoxa.

Histórico

O Conselho de Igrejas do Oriente Médio, fundado em 1974 em Nicósia, em Chipre, e atualmente sediado em Beirute, no Líbano, tem como objetivo facilitar a convergência das comunidades cristãs do Oriente Médio em temas de interesse comum e ajudar a superar as diferenças confessionais.

Cerca de trinta Igrejas e comunidades eclesiais, pertencentes a quatro “famílias” diferentes: a católica, a ortodoxa, a ortodoxa oriental e a evangélica, são membros do Conselho de Igrejas do Oriente Médio.

(com Fides)