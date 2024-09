Dom Saburido é agraciado com a medalha Dom Helder Camara de Direitos Humanos

O Servo de Deus, dom Helder Camara, foi arcebispo de Olinda e Recife de 1964 até 1985. Seu pastoreio foi marcado pela vivência do Evangelho na defesa dos mais pobres e no combate aos crimes da ditadura militar

Vatican News O arcebispo emérito da Arquidiocese de Olinda e Recife (PE), dom Fernando Saburido, foi agraciado com a medalha Dom Helder Camara de Direitos Humanos. A homenagem da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE) foi realizada na quinta-feira (29/08), durante o encerramento da II Semana de Direitos Humanos Dom Helder Camara promovida pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). A solenidade foi prestigiada pelo atual arcebispo da Igreja pernambucana e segundo vice-presidente da CNBB, dom Paulo Jackson. Em seu discurso de agradecimento, dom Fernando saudou o sucessor e outras autoridades presentes, e lembrou a missão de dom Helder. "Muito cedo, dom Helder compreendeu que a vocação cristã e a missão da Igreja não é apenas religiosa e sim de vida. Junto com todos os irmãos e irmãs da humanidade, somos chamados a transformar esse mundo", afirmou. Dom Fernando esteve à frente a Arquidiocese de Olinda e Recife de 2009 a 2023 e durante esse período conduziu iniciativas de promoção aos direitos humanos. Entre as boas obras do arcebispo estão a implantação de unidades da Fazenda da Esperança e a Casa do Pão, além da promoção de inúmeras campanhas de ajuda aos mais vulneráveis. "Recebo humildemente a honrosa medalha dom Helder Camara. Não se trata de deferência à minha pessoa, mas ao conjunto de inumeráveis irmãos e irmãs que estiveram comigo durante os 14 anos em que estive à frente dessa amada Igreja de Olinda e Recife. Na verdade, isto só me serve de estímulo para continuar firme, enquanto força tiver, na luta contra toda e qualquer desigualdade, em vista da prática da justiça e do bem comum", disse dom Fernando. (Fonte – CNBB NE2)