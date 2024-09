Dom Jaime Spengler: a Eucaristia nos leva ao mundo

Realizou-se em Quito, de 8 a 15 de setembro, o 53º Congresso Eucarístico Internacional sobre o tema “Fraternidade para curar o mundo”. Dom Jaime Spengler reflete sobre o encontro.

Vatican News



Por ocasião do 53º Congresso Eucarístico Internacional em Quito o Papa Francisco enviou uma mensagem na qual elogiou o tema escolhido recordando que “as lições que podemos aprender com a Sagrada Eucaristia sempre nos surpreendem”. Citando Santo Agostinho Francisco disse “que o sinal do pão acende no Povo de Deus o desejo de fraternidade, pois assim como o pão não pode ser amassado de um único grão, também devemos caminhar juntos, porque ‘embora sejamos muitos, somos um só corpo, um só pão’. É assim que crescemos como irmãos, é assim que crescemos como Igreja, unidos pela água do batismo e purificados pelo fogo do Espírito Santo.



O arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB e do CELAM destacou em uma mensagem na conclusão do Congresso, que “reunimo-nos aqui nestes dias para celebrar o grande presente que Jesus nos deu: Ele mesmo se torna alimento para a salvação do mundo! Somos chamados a ser uma fraternidade que se alimenta do corpo e do sangue do Senhor para curar o mundo! Uma fraternidade que se reúne em assembleia ao redor da mesa da Palavra e do Corpo do Senhor.

Jesus – continua o texto de dom Jaime -, reza por nós que formamos o Corpo do Senhor; ele reza também por aqueles que acreditarão nele por meio de nossas palavras e de nosso testemunho. Jesus conta com você, comigo, com todos nós! Não nos esqueçamos de que o início da comunidade dos seguidores de Jesus encontrou sua força no chamado de Jesus à amizade, à intimidade com ele.

O presidente do CELAM reafirma que é uma comunidade reunida para acolher a Palavra. Uma Palavra que é luz para nossos passos, escolhas e decisões. Uma comunidade reunida para compartilhar o Corpo e o Sangue do Senhor.

É surpreendente que o Senhor, ao falar do pão e do vinho, não diga isto é o meu espírito, isto é a minha alma; ele simplesmente diz: “Isto é o meu corpo” e “isto é o meu sangue”. O corpo e o sangue – destaca dom Jaime - são uma manifestação imediata e concreta da pura gratuidade da vida. Portanto, quando o Senhor diz “este é o meu corpo... este é o meu sangue”, ele está nos dizendo: “vejam, aqui estou eu, inteiro...”. Em outras palavras: “aqui está o máximo do meu esforço para me entregar ao Pai e a vocês, meus amigos. Isso é tudo para mim”. Talvez possamos ouvir o Senhor dizendo a cada um de nós: “Só espero que vocês me recebam e façam de mim seu alimento, comida e bebida; façam de mim sua irmandade...”.

Na sua mensagem o presidente do CELAM evidencia ainda que Corpo e sangue são a revelação do modo de ser do Deus de Jesus Cristo: pura doação a toda criatura. Ao nos ordenar “fazei isto em memória de mim”, Jesus realiza um ato de pura fé na aceitação amorosa do ser humano. Portanto, quando participamos da celebração da Eucaristia, acolhendo a Palavra do Senhor, compartilhando seu Corpo e Sangue, expressamos nossa participação na própria vida do Senhor, formamos uma fraternidade, somos irmãos!

Vivemos em um mundo ferido, - continua o texto - e juntamente com a ferida da pobreza e da fome para muitos, a crise ecológica talvez seja a outra grande ferida do mundo. Uma ferida que somos convidados a curar porque somos a ponte entre Deus e o mundo e também somos responsáveis pelo destino da criação. A própria possibilidade do futuro da humanidade depende, portanto, de nossas escolhas e decisões.

Jesus diz a todos: “Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância” (Jo 10:10). Ao mesmo tempo, ele nos ordena a “fazer isso em memória de mim”. Fazer o quê? Vamos oferecer ao Pai sua própria criação, um lugar de vida para todos!

Somos o trabalho das mãos de Deus – sublinha dom Jaime -, somos criaturas de Deus, evidenciando que recebemos um presente especial: a liberdade! Como seres livres, somos “sacerdotes da criação”. Sacerdotes da criação em um mundo ferido. Assim como Jesus é o sacerdote da Nova Aliança entre o Pai e a humanidade, nós somos “sacerdotes da criação” em um mundo ferido. Ao tomarmos o mundo em nossas mãos, integrando-o criativamente e remetendo-o a Deus, cooperamos para libertar a criação de seus limites, curando feridas e, assim, promovendo a vida.

Dom Jaime Spengler chama a atenção para a crise ecológica que estamos vivenciando e que a mesma está relacionada à perda da sacralidade dos elementos da natureza em nossa cultura. Alguém pode se perguntar: o que isso tem a ver com a Eucaristia?

Bem, - responde o presidente do CELAM - a Igreja sempre entendeu a Eucaristia como a ação de toda a assembleia reunida, ou seja, de toda a Igreja em favor da vida, construindo a fraternidade. O caráter fundamental da Eucaristia é que ela é uma reunião e uma ação na qual todo o mistério de Cristo é contemplado e vivido, ou seja, a salvação do mundo, promovendo a fraternidade universal! A Eucaristia não nos afasta do mundo. Pelo contrário, ela nos leva ao mundo. A Igreja sempre reconheceu um forte vínculo entre a Eucaristia, a vida comunitária, a sociedade e a criação.

No seu texto dom Jaime recorda ainda que no próximo ano, a COP30 será realizada na cidade de Belém, Brasil e afiram que essa “é uma oportunidade privilegiada para os discípulos de Jesus expressarem o que são: sacerdotes da criação! Sacerdotes da criação em um mundo ferido, determinados a oferecer os dons da criação ao Pai; dispostos a cooperar na cura das feridas do mundo; prontos para testemunhar o poder do amor que dá vida a todas as coisas”.

Jesus continua a pedir ao Pai por cada um de nós, - conclui dom Jaime - para que sejamos um e para que o mundo acredite que Ele é o enviado do Pai. Reze para que possamos contemplar Sua glória. Em Jesus podemos confiar. Ele permanece de pé. Ele nos acompanha fielmente no caminho da vida. Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida. Ele veio para que todos tenham vida, e vida em abundância!