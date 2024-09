Bolívia: bispos promovem o diálogo e a unidade no país

Diante da tensão política e social na Bolívia, a Conferência Episcopal divulgou um comunicado convidando ao diálogo franco e sincero.

Ariana Pernía Paolini - Vatican News

A Conferência Episcopal da Bolívia (CEB) emitiu um comunicado nesta terça-feira (17/09) em resposta ao que chamou de “preocupante situação política, econômica e social” na nação sul-americana. O objetivo é promover um “diálogo franco e sincero” entre as partes que estão em tensão. Nesse sentido, a fim de evitar episódios de angústia, escassez e incerteza, a CEB destacou que considera que os bloqueios de estradas não são “a melhor solução”, uma vez que considera que tais medidas “prejudicam o desenvolvimento econômico do país e afetam diretamente a população, impedindo-a de se locomover livremente e realizar seu trabalho diário”.

Promover a unidade de todos

Da mesma forma, os bispos anunciaram que este é o momento em que “devemos promover a unidade de todos os setores e instituições sociais”, ao mesmo tempo em que convidam ao diálogo “oferecendo soluções viáveis que garantam um futuro mais promissor”. A CEB, portanto, conclamou “as autoridades públicas e todos aqueles que estão exercendo pressão a se engajarem em um diálogo franco e sincero a fim de resolver a complexa situação social que nosso país está vivendo nos níveis econômico, político e judicial”.

Evitar a escalada de violência

De acordo com a CEB, a Defensoria Pública, no âmbito de suas atribuições, pronunciou-se no sentido de “promover a ação sensível ao conflito e a gestão pacífica do conflito nas instituições do Estado e nos atores da sociedade, sob a perspectiva dos direitos humanos e da cultura do diálogo e da paz”. Da mesma forma, ela fez “um apelo às autoridades nacionais, dos departamentos e municipais, bem como aos diferentes setores que tomam medidas de pressão para atender às suas demandas, e à população boliviana, para que mantenham a calma e evitem ações que possam levar a atos de violência e a um maior conflito no país”, a fim de preservar o sistema democrático e resolver conflitos por meio do diálogo e do respeito