COMISE do Regional Leste 3 realiza I Experiência Vocacional-Missionária de Seminaristas

O encontro missionário reuniu cerca de 30 seminaristas diocesanos e religiosos na Paróquia São José, em João Neiva, Diocese de Colatina, sendo promovido pela Coordenação Regional do Conselho Missionário de Seminaristas (COMISE).

Por Kaylan Bettim Ton*

Entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro de 2024, aconteceu na Paróquia São José, em João Neiva, Diocese de Colatina, a I Experiência Vocacional-Missionária Regional de Seminaristas. Esse encontro missionário reuniu cerca de 30 seminaristas diocesanos e religiosos, sendo promovido pela Coordenação Regional do Conselho Missionário de Seminaristas (COMISE).

O bispo diocesano de Colatina, Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, presidiu a Celebração Eucarística de abertura do encontro na sexta-feira (30/08). Também participaram do início do evento o Pe. Antônio Valdeir, assessor eclesiástico do Conselho Missionário Regional, o Pe. Edgar Rigoni, reitor do Seminário de Colatina e presidente da OSIB no Regional Leste 3, e o Pe. Antonio Wilson, pároco local.

Com o tema “Chamados a Semear a Esperança e a Construir a Paz” e o lema “Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus” (Mt 5,9), o encontro foi inspirado na Mensagem do Papa Francisco para o 61º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. A Experiência Vocacional-Missionária teve como objetivos: dar testemunho da Esperança em Cristo, promovendo a fraternidade e a paz; intensificar o espírito missionário no coração dos futuros presbíteros; promover a unidade entre os seminaristas diocesanos e religiosos do Regional; consolidar a caminhada missionária do COMISE no Regional Leste 3; e conhecer a realidade da Paróquia São José, em João Neiva.

Os seminaristas foram hospedados nas diversas comunidades da paróquia e, no sábado, realizaram visitas às famílias, encontros com lideranças locais, conversas com jovens e celebrações. Essa imersão proporcionou uma vivência profunda do serviço missionário e fortaleceu o espírito comunitário entre os participantes.

O seminarista Kaylan Bettim Ton, Assessor de Comunicação do COMISE - Leste 3, expressou a importância desta experiência: “Em um mundo que clama por paz, nós, seminaristas que estamos caminhando em direção ao sacerdócio, somos convidados a ser sinais de esperança na vida de tantas pessoas que precisam. E essa Experiência Missionária nos provocou e nos possibilitou ser semeadores dessa Esperança, mesmo onde não parece haver.”

O cartaz da Experiência Vocacional-Missionária, criado pelo seminarista Pedro Henrique De Angeli, do segundo ano de Teologia da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, simboliza o espírito dessa missão. O cartaz inclui elementos como o mapa do Espírito Santo, colorido com as cores dos continentes, a cruz representando Jesus como ponto de partida e chegada, e as sementes de esperança e paz lançadas pelos seminaristas, refletindo a missão de ser uma Igreja em saída, irradiando a luz do Evangelho.

O município de João Neiva, onde foi realizada a missão, tem forte herança italiana e uma economia baseada na agricultura familiar e agroindústria. Com 29 comunidades, sendo 17 urbanas e 12 rurais, a Paróquia São José é um centro de vivência religiosa e social, abrigando o projeto social “José Homem Justo”, coordenado pelas Irmãs de São José de Chambéry.

Assim, o COMISE consolida com esse encontro seu papel na formação missionária dos futuros presbíteros, preparando-os para servir à Igreja local e globalmente, sempre atentos ao chamado do Papa Francisco para serem “Peregrinos de Esperança e Artífices de Paz”.

A missão foi encerrada no domingo, 1º de setembro, com a Santa Missa em Ação de Graças, presidida por Dom Décio Sossai Zandonade, bispo emérito da Diocese de Colatina, na Matriz São José, com a presença do Pe. Edgar Rigoni, reitor do Seminário de Colatina e presidente da OSIB no Regional Leste 3, e do Pe. André Luciano Masarim, reitor do seminário da Diocese de São Mateus.

Em seguida, houve um café da manhã, momento de partilha, avaliação do encontro, oração final e um almoço de confraternização entre os participantes.

*Kaylan Bettim Ton - Seminarista e assessor de comunicação do COMISE Leste III