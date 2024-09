Celebração dos quatro anos de serviços do pe Geraldo Hackmann no Pontifício Colégio Pio Brasileiro

O sacerdote se despede de suas funções em Roma para assumir nova missão em Porto Alegre, após contribuir com a formação de padres brasileiros e estrangeiros na casa de formação permanente.

Na noite desta quinta-feira, 19, na Capela Nossa Senhora Aparecida, no Pontifício Colégio Pio Brasileiro, em Roma, realizou-se a Missa em Ação de Graças pelos quatro anos de serviços prestados pelo padre Geraldo Luiz Borges Hackmann ao colégio.

Tendo iniciado sua missão no dia 17 de outubro de 2020, padre Geraldo Hackmann se despede de Roma para assumir um novo trabalho em sua arquidiocese de origem, Porto Alegre. Nestes anos em Roma, ele se dedicou à função de Diretor de Estudos do Pontifício Colégio Pio Brasileiro, sendo um importante apoio aos padres residentes na casa de formação permanente do Brasil.

A Missa foi concelebrada pelo padre Valdir Cândido de Morais, reitor do Pio Brasileiro, por Dom Armando Bucciol, diretor espiritual, e pelos padres residentes no colégio. Presidida pelo padre Geraldo, a missa contou também com a presença de leigos e leigas. Em sua homilia, padre Hackmann destacou: "[...] como escreveu Georges Bernanos no final do livro Diário de um Pároco de Aldeia : 'Tudo é graça' — se caminhamos até aqui, se aqui estamos, é pela graça do Senhor que nos sustenta."

Após a celebração, juntaram-se aos presentes 22 Bispos brasileiros que estão em Roma para o Curso Anual de Formação para Novos Bispos. Um jantar no refeitório principal do Pontifício Colégio Pio Brasileiro marcou esse momento de gratidão e de votos de uma missão frutífera para o padre Geraldo Luiz Borges Hackmann.

"Sem dúvidas, a contribuição dada a esta casa de formação permanente pelo padre Geraldo possibilitou que inúmeros padres, brasileiros e estrangeiros, fossem capacitados para servir mais e melhor à Igreja particular onde exercem seu ministério. Ao padre Hackmann, o agradecimento de todo o Pontifício Colégio Pio Brasileiro e da Igreja do Brasil pelo seu serviço", concluiu o padre Valdir Cândido.

Ao final das falas, o padre Carlos Augusto Azevedo da Silva, da Arquidiocese do Rio de Janeiro e coordenador do Conselho dos Estudantes do Pontifício Colégio Pio Brasileiro, fez um discurso em nome dos residentes do colégio. Logo após, o padre Alexandre Canella entregou um presente ao padre Geraldo como símbolo de gratidão e reconhecimento por seu trabalho.



Texto: Padre Robson Caramano