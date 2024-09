Cardeal Goh: Papa Francisco foi “embaixador do amor de Cristo” para Singapura

O cardeal William Goh expressa o seu apreço pela proximidade e cuidado que o Papa Francisco demonstrou ao povo de Singapura e convida a Igreja universal a aprender com a fé experiencial dos católicos asiáticos.

Por Claudia Torres – Singapura

“As principais mensagens do Papa são sempre sobre construir harmonia no mundo, ser inclusivo e fazer da Igreja um sacramento da misericórdia e compaixão de Jesus para com os outros.”

O cardeal William Goh, arcebispo de Singapura, assim sintetizou a visita de três dias do Papa Francisco à cidade-Estado asiática, que foi concluída nesta sexta-feira.

Falando ao Vatican News, o purpurado destacou a proximidade do Papa com as pessoas durante sua visita e sua mensagem de harmonia inter-religiosa.

O Papa Francisco acabou de concluir a etapa final de sua Viagem Apostólica à Ásia e Oceania. Quais foram as principais conclusões da visita do Santo Padre a Singapura?

A visita do Papa foi inspiradora, não apenas para as pessoas em Singapura, mas acho que suas principais mensagens foram consistentes, que é a necessidade de alcançar toda a humanidade.

Acredito que o Papa Francisco está colocando em ação pastoral concreta o que seus antecessores falaram. Como São João Paulo II, ele falou sobre a nova evangelização, e o Papa Bento XVI escreveu muito a respeito. Mas é na verdade o Papa Francisco que realmente busca levar a Boa-Nova a toda a humanidade.

Suas principais mensagens são sempre sobre construir harmonia no mundo, ser inclusivo, para tornar a Igreja realmente um sacramento da misericórdia e compaixão de Jesus para com os outros.

Acho que esses tipos de mensagens, alcançando os marginalizados, os pobres, os sofredores, os vulneráveis ​​e o respeito por outras religiões, dignidade da vida, proteção da família e dos jovens, respeito pelos jovens e encorajando os jovens a serem aventureiros, e também não esquecendo os idosos, todas essas mensagens sobre as quais o Santo Padre fala consistentemente ressoam em todo o mundo, inclusive para nós, cingapurianos.

Que impacto a curto e longo prazo o senhor acha que a visita do Papa terá em Singapura?

A curto prazo, suponho que rejuvenesceu a fé de nossa gente, e todos ficaram muito animados em ver o Pastor Chefe no meio deles.

Embora sejamos apenas um pequeno país, uma nação minúscula, o Papa se faz presente, não apenas para grandes nações ou nações que estão passando por dificuldades ou quando os católicos são minoria em países tão grandes, mas ele se importa também com Singapura. Para nós, somos muito gratos por ele ter se tornado verdadeiramente o pastor de todos, independentemente do tamanho das nações, independentemente das pessoas.

Então, acho que sua visita certamente reavivou a fé do nosso povo. Sua visita levou muitos dos nossos católicos a trabalharem juntos. Temos mais de 5.000 voluntários apenas para servir nesta visita papal.

Esta é uma ocasião muito rara em que todos os católicos se reúnem para trabalhar lado a lado. Todos eles têm sido muito entusiasmados e sentiram que é um grande privilégio fazer parte de todo esse comitê organizador, planejar e trabalhar para o sucesso da visita papal.

Tenho certeza de que, à medida que trabalham juntos, acho que, a longo prazo, isso ajuda a nos construir como uma Igreja. Porque atualmente nossa Igreja está passando pelo processo sinodal, como o Santo Padre nos encorajou. Então, formamos nosso Conselho Pastoral Arquidiocesano, e queremos envolver mais e mais nossos católicos em diferentes níveis, não apenas a paróquia, mas todos, para que possamos realmente caminhar juntos, trabalhar juntos e fazer da Igreja em Singapura uma Igreja vibrante, evangelizadora e missionária.

Sua visita certamente inspirará não apenas nossos católicos, mas tenho certeza de que há muitos católicos ou muitos não católicos que estão à margem. Muitos deles realmente frequentaram as escolas missionárias, o Escolas católicas. A semente da fé já foi semeada nos anos mais jovens. Muitos deles talvez ainda estejam tentando encontrar fé em suas vidas.

Acredito que esta visita deixou os católicos orgulhosos no bom sentido, orgulhosos de ser um membro da Igreja Católica, orgulhosos de ter alguém como o Santo Padre para unir toda a Igreja, a Igreja universal. E então, é realmente um grande momento para nós e acredito que o impacto a longo prazo será visto em um desejo mais dinâmico de trabalhar juntos e levar outros para Ele.

Como o senhor acha que a visita do Papa Francisco a Singapura e outros países asiáticos impactará as relações entre a Santa Sé e os países asiáticos?

A visita do Santo Padre, não apenas à Ásia, mas aos países de maioria católica, tem sido muito importante para os não católicos, para o mundo entender a beleza da fé católica, na forma como o Santo Padre se projeta. Ele é um homem inclusivo, um homem que respeita as religiões de outras pessoas e alguém que defende valores que são verdadeiramente fundamentais e universais, que todo ser humano realmente desejaria.

Todas as religiões falam sobre a importância da misericórdia e da compaixão. Então, quando o Santo Padre visita um país asiático em particular, ele não está se dirigindo apenas aos católicos, mas muitos não católicos também ouvirão sua mensagem, e eles começam a perceber que a Igreja Católica é muito unida e não é uma Igreja triunfalista, mas a Igreja é realmente acolhedora e respeitosa com os outros, uma Igreja que busca se unir ao resto da humanidade e, acima de tudo, proteger aqueles que são oprimidos e proteger a sociedade para o bem comum de todos.

Ele está dizendo e nos ensinando algo que se as pessoas forem realmente abertas, e especialmente os governos que desconfiam da Igreja Católica, eu acho que ao ouvir suas mensagens e reconhecer que a Igreja é realmente uma embaixadora da misericórdia e do amor de Cristo, e estamos aqui para ajudar as pessoas a crescer, e é sobre o bem comum, então eu acho que elas se tornarão menos desconfiadas e mais abertas à religião e à fé.

Como em Singapura, o governo não sente que as religiões são uma ameaça para eles. Na verdade, somos considerados parceiros do governo, porque eles veem a religião como algo muito importante para o bem-estar das pessoas. É aqui que entra a questão do diálogo, do respeito mútuo e de tentar ouvir uns aos outros, porque no final do dia, um bom governo compartilhará os mesmos valores, porque todos nós queremos promover o bem comum da sociedade.

Queremos paz, queremos harmonia e queremos que as pessoas trabalhem juntas e cuidem umas das outras.

Qual a contribuição que a Igreja na Ásia pode dar para a Igreja universal?

Da minha humilde avaliação, acho que talvez o Ocidente devesse tentar aprender mais com a Ásia e também com a África. Acho que esses dois continentes, particularmente a Ásia, onde temos tantas culturas diferentes e diferentes formas de governo também, e diferentes valores culturais, é claro.

E o que é significativo sobre a Ásia é isso. Suponho que seja verdade também para aqueles na África, mas acho que para os asiáticos, somos pessoas que têm essa dimensão efetiva da nossa fé.

Para nós, encontrar Deus não é algo redutível a uma experiência celebrável. Encontrar Deus é encontrar Deus com seu coração. É por isso que os asiáticos tendem a ser pessoas religiosas, todos asiáticos. Há religiosidade em todas as pessoas de diferentes religiões. E para nós, Deus é real porque o encontramos.

Deixe-me dar um exemplo. A visita do Santo Padre, suponho que muitas pessoas não tenham ouvido todas as mensagens, mas você pode ver que onde quer que ele vá, aqui também em Singapura, vendo com meus próprios olhos, como as pessoas o amavam, como as pessoas podiam sentir a presença de Cristo nele.

Tenho certeza de que nem todos ouviram todos os longos discursos e os profundos ensinamentos teológicos, nem todos leram suas encíclicas, mas sabem que este homem é um homem de Deus. Então, mesmo para essas pessoas, ver o Papa é realmente ver Jesus. Ele é realmente um sacramento de Jesus.

O que eu quero dizer, portanto, é que a Ásia tem muito a contribuir para a Igreja universal. Para ajudar as pessoas no Ocidente, acho que precisamos encontrar um equilíbrio entre o conhecimento espiritual de Deus, muito estudo, conhecimento teológico e raciocínio. Mas você se apaixona por Jesus.

Você se apaixona pelo seu coração; você não se apaixona pela sua cabeça. Quando você quer se casar com alguém, não é uma questão de intelectualizar se você é adequado para mim. É uma questão de como nos sentimos um com o outro; nós nos amamos, e o amor é real. E o amor nos ajudará a estarmos unidos.

É por isso que os apóstolos, embora fossem tão diferentes, temperamentos diferentes, status diferentes, todos eles amam Jesus. Todos eles encontraram o amor de Jesus, e assim eles são capazes de se unir.

Eu acho que a Ásia seria capaz de contribuir para a Igreja universal enfatizando a importância das religiões populares. Eu acho que há uma ênfase exagerada na teologia, no conhecimento de Cristo. Claro, essas são coisas lindas, realmente lindas - eu mesmo gosto de ler todos esses livros - mas só saber não muda você até que você sinta isso em seu coração. E religiões populares são muito importantes na Ásia.

Eu acho que não devemos desprezar religiões populares, porque esses são os meios pelos quais as pessoas encontraram Jesus. Nem todos são muito educados e nem todos gostam de ler. Até mesmo a geração mais jovem de hoje, eles gostam de ver fotos: as pessoas querem ver, querem sentir, querem tocar.

É por isso que, quando as pessoas tocam o Santo Padre ou o Santo Padre as toca, eu podia ver as lágrimas e a alegria. Era como se Jesus as tocasse. E isso é verdade.

É por isso que na Ásia, temos diferentes expressões culturais de nossa fé, sejam estátuas, seja dança, seja nas diferentes formas de devoção, eles têm muita piedade popular.

É claro que a piedade popular tem que ser guiada pela Igreja, isso é verdade. Mas não podemos descartá-los, porque sinto que a verdadeira piedade religiosa, quando eles se apaixonam por Jesus, então lentamente podemos levá-los a um maior conhecimento de sua fé, para purificar sua devoção.

Novamente, da minha humilde avaliação — talvez eu esteja errado — a Europa perdeu essa dimensão devocional. Na Igreja primitiva, na Idade Média, havia muitas devoções. Mas acho que essas devoções meio que se perderam, e acho que precisamos recuperar todas essas devoções para ajudar as pessoas a encontrar Deus mais profundamente.

Mais uma coisa que suponho que a Ásia pode contribuir para a Igreja universal. Desculpe-me por dizer isso; sinto que a Igreja deve ser menos legalista quando se trata da celebração da liturgia.

Sim, é importante que certas dimensões da liturgia sejam respeitadas, mas na liturgia, estamos celebrando a vida; estamos celebrando a experiência de Deus. Então, acho que a Igreja deve estar mais aberta à inculturação da liturgia também. Porque é assim que as pessoas querem expressar seu amor por Deus. Diferentes culturas têm diferentes maneiras de expressar seu amor por Deus.

Acho que mais liberdade deveria ser dada à Igreja local para que ela pudesse ter maior flexibilidade na maneira como celebramos a liturgia, para que nossa liturgia seja realmente vivificante. Não apenas passar pela liturgia, apenas ouvir.

Na Ásia, queremos participar. Queremos participar, queremos cantar, queremos dançar, queremos levantar as mãos, queremos nos expressar. Não queremos apenas sentar e ouvir. Isso não é asiático. Então, acho que queremos participar com toda a nossa mente, nosso coração, nosso corpo, para amar o Senhor de Deus com toda a sua mente, com todo o seu coração, com todas as suas forças. Acho que talvez a Igreja devesse realmente ser mais generosa, mais inclusiva e ajudar a Igreja asiática a manter essa vibração litúrgica.

Qual o momento da visita papal que o senhor destacaria?

Quando eu estava viajando com o Santo Padre para lugares diferentes, fiquei realmente impressionado, antes de tudo, quando vi o Santo Padre: ele era realmente como um pai. Não como um pai, mas um pai santo. Seu nome é verdadeiramente Pai Santo.