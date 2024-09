Cardeal Czerny para encontro na Colômbia: Nossa Senhora nos faz seguir em frente

O prefeito do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral reiterou o apoio e o acompanhamento da Santa Sé no II Encontro da Rede Eclesial de Justiça e Paz, do qual participam 25 pessoas de 13 países da América Latina e do Caribe.

Ariana Pernía Paolini - Vatican News

De 17 a 19 de setembro foi realizado em Bogotá, na Colômbia, o II Encontro da Rede Eclesial de Justiça e Paz. O prefeito do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral do Vaticano, cardeal Michael Czerny, dirigiu uma mensagem na qual convidou os presentes a participar e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e humana.

Da mesma forma, o prelado expressou que “o continente americano continua a mostrar caminhos de esperança, como os promovidos pelo Papa Francisco quando convocou o Sínodo da Amazônia de Puerto Maldonado, no Peru, e cujas sementes continuam a dar frutos em todos os continentes”, apesar dos problemas que ocorrem no hemisfério. Por isso, considerou que é “um caminho de escuta do clamor de seus povos, de trabalho para o cuidado da casa comum, de compromisso em favor da dignidade humana”.

Nesse sentido, o prefeito Czerny exortou os participantes do encontro a fortalecer a democracia para que “a voz de seus povos e o clamor da natureza possam guiar as ações de seus governos”, segundo a ADN Celam. Nesse contexto, o cardeal lembrou aos presentes que a presença de Nossa Senhora os consola e os encoraja a continuar: “o Papa Francisco explicou que Nossa Senhora, ao mesmo tempo em que nos consola, nos faz seguir em frente e, assim, nos faz crescer como uma boa mãe, que, ao seguir os passos do seu filho João, o lança nos desafios do mundo”.

Por fim, o cardeal reiterou o apoio do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral à iniciativa e expressou sua proximidade: “estamos com vocês, com a mediação de Maria de Guadalupe e a intercessão de São Juan Diego, para que o Espírito Santo os inspire, e o Senhor Jesus os acompanhe, que Deus os abençoe”.