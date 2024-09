Bolívia: bispos exortam ação rápida diante de incêndios florestais

A Conferência Episcopal Boliviana divulgou declaração sobre a propagação dos incêndios florestais que afetam o país andino, pedindo uma “pronta resposta aos danos ao meio ambiente”. Segundo o governo nacional, o "Comando Conjunto Binacional Bolívia-Brasil" em San Ignacio de Velasco, em Santa Cruz, com o apoio de 60 bombeiros florestais brasileiros, deve iniciar os trabalhos.

Ariana Pernía Paolini - Vatican News

Diante da emergência nacional causada pelos incêndios florestais que afetam a Bolívia, os bispos da Conferência Episcopal do país emitiram um comunicado no qual descrevem os incêndios como “um desastre ecológico causado por mãos humanas, com consequências irreparáveis”.

O incêndio, que teria se espalhado por 1,5 milhão de hectares de floresta e 2,3 milhões de hectares de pastagens no país andino, totalizando 3,8 milhões de hectares, causou preocupação da CEB, que exige “uma resposta imediata aos danos ambientais causados por queimadas indiscriminadas e incêndios na Chiquitanía e em tantos lugares no leste da Bolívia”.

Ações rápidas e eficazes são urgentemente necessárias

“Não se trata apenas do dano à criação, mas também do dano às pessoas que habitam esses territórios, devido à destruição de seu habitat e à contaminação do ar, com sérias consequências para a saúde humana, especialmente a das crianças e dos idosos”, destacam os prelados. Por esse motivo, eles pedem às autoridades que “atuem de forma rápida e eficaz para evitar que essa catástrofe ambiental e nacional se agrave”.

Os bispos bolivianos insistem na necessidade de apoiar todas as pessoas afetadas pelo problema ambiental. “É importante", eles enfatizam, "responder a situações que exigem nossa ação urgente. Mas também é importante e necessário ter políticas de prevenção no cuidado da criação, porque o que está em jogo é o futuro de nossas crianças e jovens”.

Um chamado à ação conjunta

Luis Alberto Arce, presidente da Bolívia, fez uma declaração em sua conta na rede social X na segunda-feira (09/09) em resposta ao Decreto Supremo Nº 5219, que declara Situação de Emergência Nacional no país andino, para anunciar o início do trabalho do Comando Conjunto Binacional Bolívia-Brasil em San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, por meio do qual 60 bombeiros florestais da nação vizinha foram recebidos.

Da mesma forma, de acordo com as informações fornecidas pelo presidente do país, foi lançado o “Plano de Intervenção nos campos localizados em Ascensión de Guarayos, San Ignacio de Velasco e Concepción”, que permitirá que os incêndios sejam combatidos por terra e ar. O presidente Arce anunciou ainda que a ajuda internacional do Chile, Venezuela e França deve chegar nos próximos dias para reforçar o trabalho “nos departamentos mais afetados” e mitigar o impacto dos incêndios.