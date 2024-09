Bispos católicos orientais da Europa reunidos na Romênia: fraternidade e sinodalidade

De 16 a 19 de setembro, foi realizado o 25º encontro de bispos e sacerdotes das Igrejas Orientais da Europa em Oradea com o tema: “A relação entre bispo e sacerdotes - fraternidade e humanidade. Sínodo sobre sinodalidade”

Vatican News

Concluiu-se em Oradea, na Romênia, o 25º Encontro dos Bispos Católicos Orientais da Europa, com o tema: “A relação entre bispo e sacerdotes - fraternidade e humanidade. Sínodo sobre a sinodalidade”, organizado pela CCEE e a convite de Virgil Bercea, bispo da Eparquia Greco-Católica de Oradea. O encontro contou com a participação de 60 bispos e sacerdotes representando as Igrejas Católicas Orientais da Ucrânia, Hungria, Eslováquia, Chipre, Bielorrússia, Itália, Grécia, França, Áustria, Espanha, Bulgária, Turquia, Macedônia do Norte, Sérvia, Croácia e Romênia. Os bispos católicos de rito latino da Conferência Episcopal da Romênia e da República da Moldávia também estavam presentes. Também estavam presentes no encontro o cardeal Claudio Gugerotti, Prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais; Dom Giampiero Gloder, Núncio Apostólico na Romênia e Moldávia; e Dom Gintaras Grušas, Presidente do Conselho das Conferências Episcopais Europeias (CCEE).

A recordação dos bispos romenos greco-católicos que morreram durante o regime comunista

A abertura oficial do encontro ocorreu na tarde de 16 de setembro de 2024, no Salão de Honra da Prefeitura de Oradea. Dom Sofronie Drincec, Bispo Ortodoxo de Oradea, outros representantes das diferentes comunidades cristãs de Oradea, Ciprian-Vasile Olinici, Secretário de Estado para Cultos na Romênia, e representantes das autoridades civis também compareceram. O Arcebispo Maior da Igreja Greco-Católica Romena, Cardeal Lucian Mureșan, enviou uma saudação especial na abertura. O encontro ocorreu cinco anos após a beatificação dos bispos romenos greco-católicos que morreram pela fé durante o regime comunista. São os santos das prisões, a fonte da qual podemos extrair o amor por esses lugares e a força para seguir em frente.

Testemunhos e reflexões

“O tema central - informa uma nota do CCEE - inspirou as discussões destes dias, tendo em vista a segunda sessão da 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, que se realizará de 2 a 27 de outubro de 2024 no Vaticano, ou seja, a guerra em curso na Ucrânia, juntamente com a consequente crise dos refugiados, permanecem constantemente na atenção de toda a Igreja, e são eventos que colocam desafios atuais na relação entre o bispo e os seus sacerdotes, especialmente na diáspora. O testemunho de comunhão entre os Pastores é particularmente importante para o caminho de fé e de vida cristã de nossas Comunidades e para uma transmissão viva do Evangelho de Cristo nestes nossos tempos, marcados por guerras, divisões e contrastes, bem como por uma crescente indiferença ou superficialidade em relação à fé e à proposta cristã. Em um contexto europeu marcado por graves desafios políticos, sociais, culturais e religiosos, somos todos chamados a consolidar a unidade e a solidariedade entre nossas Igrejas, a fim de dar um testemunho convincente, cheio de amor e esperança, do Evangelho e da salvação”.

Situações de fragilidade

“É importante”, continua o comunicado, ”ter bons sacerdotes, porque os tempos atuais não são mais os tempos de perseguição em que as pessoas, para manter a fé católica, estavam dispostas a dar suas vidas. Hoje nos deparamos com uma situação de fragilidade, que também é claramente vista no relacionamento que temos com nossos seminaristas. Tocando em questões como a distância emocional e a depressão, que marcam o mundo de hoje, o desenvolvimento tecnológico que desafia os valores cristãos e a fragilidade das famílias contemporâneas. Por outro lado, continua firme a centralidade da oração, do relacionamento com a Palavra de Deus, da confissão, da capacidade do bispo de avaliar seu próprio crescimento e condição moral, bem como o autodomínio”.

A missão dos bispos

“A proclamação de Cristo”, continua a nota da CCEE, ”é central para a autêntica vida cristã. A crise produz respostas errôneas: secularização interna que ameaça esvaziar a própria Igreja; uma nostalgia estéril de um passado idealizado que não pode ser recuperado. A fraternidade entre bispos e sacerdotes é uma participação na humanidade redimida por Cristo que exige um sacrifício radical e envolve a perda de si mesmo para encontrar a vida eterna”. Ao mesmo tempo, “a fraternidade entre bispos e sacerdotes é um serviço para toda a humanidade. Os sacerdotes e os bispos devem ajudar os fiéis a viver em comunhão e serviço, refletindo sobre a unidade e o amor trinitário, porque a comunhão é o coração pulsante da vida eclesial. A fraternidade sacerdotal”, continua o documento, ”deve ser vivida com autenticidade e humanidade: bispos e sacerdotes devem cultivar sua humanidade, expressando apoio recíproco, confiança, compaixão e perdão. É por meio dessa humanidade que se constrói a autêntica fraternidade. Como bispos, somos chamados a viver essa unidade inspirada pela Liturgia porque seus frutos são a vida de filiação que nos leva a descobrir nossa paternidade que vem de nosso Pai celestial. Vivamos essa paternidade com os sacerdotes e os colaboradores em um espírito de fraternidade e solidariedade humana”.

Levantar a voz pela verdade e pela justiça

Durante esse encontro, foram vivenciados momentos sagrados com a participação na Divina Liturgia, que é “a vida e a fonte de nossa unidade e amor pelo mundo”. “A Liturgia é a fonte da qual nossa paz é renovada, e é por meio dela que recebemos a força para espalhar essa paz entre os povos de nossos países. O encontro também foi uma oportunidade de conhecer a cidade de Oradea, caracterizada por um belo diálogo inter-religioso. Nestes tempos, em que a Europa vive de perto as feridas da guerra na Ucrânia e em outras partes do mundo, a comunhão e a solidariedade continuam sendo os pontos centrais que orientam o caminho de fé das diferentes Igrejas Católicas Orientais da Europa. Erguemos nossas vozes em prol da verdade e da justiça e nos comprometamos a espalhar a luz e a esperança em nossos corações”.

O próximo encontro ocorrerá em Viena, Áustria, em setembro de 2025.