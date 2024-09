Bispos da CNBB Nordeste 2 visitam entidades de cooperação internacional e reforçam parcerias

A comitiva é formada pelo bispo de Petrolina (PE) e vice-presidente do Regional, dom Antônio Carlos Cruz Santos; pelo bispo de Pesqueira (PE) e secretário do Regional, dom José Luiz Ferreira Sales; pelo arcebispo da Paraíba e referencial para a Cáritas NE 2, dom Manoel Delson Pedreira da Cruz; e pela secretária executiva do organismo, Neilda Pereira. A agenda de visitas a entidades de cooperação internacional na Espanha e Alemanha segue até este sábado, dia 14

Membros da Presidência da CNBB Nordeste 2 realizam, neste mês de setembro, uma série de visitas a entidades de cooperação internacional. A comitiva é formada pelo bispo de Petrolina (PE) e vice-presidente, dom Antônio Carlos Cruz Santos; pelo bispo de Pesqueira (PE) e secretário do Regional, dom José Luiz Ferreira Sales; pelo arcebispo da Paraíba e referencial para a Cáritas NE 2, dom Manoel Delson Pedreira da Cruz; e pela secretária executiva do organismo, Neilda Pereira.

A agenda teve início na terça-feira (3) em Madri, na Espanha, onde o grupo visitou a Cáritas. Na oportunidade, foram apresentados os desafios e conquistas do Regional Nordeste 2. Durante a audiência, destacou-se possibilidades para contribuir com a caridade organizada, a partir das paróquias, olhando para o conjunto de ações que a Igreja realiza junto aos mais pobres.

No dia seguinte, os representantes da CNBB Nordeste 2 estiveram na sede do Fundo Nova Evangelização, onde foram recebidos pelo diretor Juan Martínez Sáez. O anfitrião apresentou o objetivo do fundo que é alimentado em parte com recursos da Conferência Episcopal Espanhola e com doações voluntárias das dioceses, dos Institutos de Vida Consagrada e de outras instituições eclesiais do país. O Fundo Nova Evangelização também recebe contribuições de pessoas físicas que desejam contribuir com a propagação do Evangelho nos países mais pobres.

Ainda na quarta-feira (4) na capital espanhola, os bispos e a secretária executiva da Cáritas NE 2 conheceram a organização Manos Unidas. A história e as prioridades de ação do grupo foram apresentadas por Juan Amunategui, Carlos Vicente e Francisco

Na ocasião, os bispos agradeceram a parceira, reforçando a importância dos projetos apoiados nas entidades-membros, manifestando o interesse de seguir com essas ações, sobretudo, nas regiões mais pobres do Regional Nordeste 2. Carlos Vicente destacou o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Cáritas Regional e externou a alegria de receber os bispos na sede da organização Manos Unidas.

A quinta-feira (5) foi dedicada à reunião com a Fundación MAPFRE. A organização tem atuação em vários países e recentemente, a partir de uma articulação com a Cáritas NE 2, apoia um projeto com crianças e adolescentes na Diocese de Patos (PB), via Ação Social Diocesana. A entidade espanhola também mantém parceria com a Arquidiocese de Olinda e Recife (PE), por meio do Movimento Pró-Criança.

A Fundação MAPFRE alcançou 25 países com programas educacionais tendo como foco de atuação a educação, nutrição e saúde, em 2023. Diante desse trabalho, os bispos colocaram a realidade do Regional Nordeste 2, considerando a atuação da fundação e a necessidade de avançar na parceria para ampliação dos projetos.

Na sexta-feira (6), a comitiva desembarcou em Friburg na Alemanha, para visitar a sede da Cáritas no país. A reunião teve a participação de Claúdio Moser e Manuel Brettschneider, responsáveis pelo acompanhamento dos projetos do organismo na América Latina.

A Cáritas Alemã tem apoiado várias organizações no Brasil nas áreas de Migração e Refúgio, Mudanças Climáticas, Convivência com o Semiárido e Programa de Criança, Adolescência e Juventudes. Os bispos aproveitaram a oportunidade para agradecer a parceira, mas também para externar suas preocupações com o modelo de implantação dos complexos eólicos no Nordeste e com o uso excessivo de agrotóxicos.

Os pastores ainda enfatizaram a necessidade de avançar no debate no Brasil sobre o trabalho realizado pelo conjunto das organizações que muitas vezes têm dificuldade de desenvolver suas ações por falta de apoio financeiro.

Dom Delson ressaltou a importância da parceria com a Cáritas Alemã, destacando o processo de regionalização que a Cáritas Regional Nordeste 2 tem vivenciado na construção de projetos que valorizem a realidade local. Para o arcebispo, essas iniciativas são fundamentais para a construção de uma sociedade digna, justa e solidária.

A agenda de visitas a entidades de cooperação internacional segue até este sábado, dia 14.

