Assembleia Regional Norte1: “Igreja Sinodal que caminha na Esperança”

A Assembleia Regional Norte1 da CNBB, em Manaus, reúne bispos, leigos e representantes de diversas pastorais para refletir sobre a sinodalidade na Igreja. O evento destaca a importância da Palavra de Deus e da ministerialidade no contexto amazônico, ressaltando os desafios e esperanças da missão.

Padre Modino – Regional Norte 1 da CNBB



Leigos e leigas representando as diversas pastorais, a Vida Religiosa, presbíteros, diáconos e também os bispos estão reunidos na Maromba de Manaus para a Assembleia do Regional Norte1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que reúne 80 participantes de 16 a 19 de setembro.



O encontro sinodal foi marcado pela Eucaristia de abertura, presidida pelo arcebispo de Manaus e presidente do Regional Norte 1, cardeal Leonardo Steiner. Ele recordou a participação de bispos ausentes, como Dom Zenildo, Dom Hudson e Dom Vanthuy, que contribuíram significativamente em discussões e sínteses anteriores, ajudando a direcionar a vida eclesial. Steiner enfatizou o desejo de uma "Igreja sinodal que esteja sempre a caminho na esperança", ressaltando que a busca por Jesus é acompanhada pela esperança de salvação.

Reflexões sobre a Palavra de Deus

Na homilia, o cardeal trouxe à tona a importância da Palavra e do Pão na vida comunitária, lembrando que a celebração eucarística existe porque as comunidades buscam viver de Jesus e de sua Palavra. Ele destacou as fraquezas e desafios do Regional, mas reiterou que a Igreja não se reúne em torno de si mesma, mas em torno de Jesus, que alimenta a todos. Ao refletir sobre o Evangelho, Steiner mencionou a esperança demonstrada por um pagão em busca de salvação, conectando-a ao tema da assembleia: “Igreja Sinodal que caminha na Esperança”.

Comunidades: o coração da Igreja

O cardeal destacou a força das comunidades, que vivem da Palavra de Deus e cuja presença é transformadora. Ele questionou o papel fundamental da Palavra em moldar essas comunidades, ressaltando que a assembleia expressa a alegria de estar juntos em Cristo. A diversidade de vocações e ministérios presentes na assembleia reafirma o caráter missionário da Igreja, que, desde o Encontro de Santarém em 1972, busca seguir o caminho do discipulado e da missão.

A importância da ministerialidade

O cardeal Steiner sublinhou que a assembleia tem como objetivo aprofundar a ministerialidade nas igrejas do Regional Norte 1. Ele pediu uma reflexão cuidadosa sobre esse tema, para que as comunidades em torno de Jesus se tornem verdadeiros sinais de esperança. A ministerialidade, destacou ele, deve refletir a diversidade e os dons que o Espírito Santo semeia em todos.

O cardeal também fez menção à sua recente viagem ao Mato Grosso do Sul, onde os indígenas enfrentam um conflito grave na tentativa de retomar suas terras. Embora o agronegócio responda com violência, os povos indígenas mantêm viva a esperança. Steiner pediu que a Igreja continue sendo sinal de esperança em meio aos conflitos e à destruição ambiental na Amazônia.

A assembleia: um marco de comunhão e reflexão

Os trabalhos da assembleia começaram com a apresentação dos participantes, representando as nove igrejas locais e as pastorais do Regional Norte 1. A secretária executiva, Ir. Rose Bertoldo, apresentou a programação, reforçando a profunda comunhão existente no Regional. A metáfora do corpo e seus membros, mencionada por São Paulo, foi usada para ilustrar a importância da unidade na diversidade, e a necessidade de descobrir novos ministérios para responder às necessidades das comunidades.

Dom Edson Damian, bispo emérito de São Gabriel da Cachoeira, destacou o discernimento histórico da Igreja na criação de novos ministérios, mencionando a relevância da sinodalidade na Amazônia. Ele ressaltou que a proximidade, a misericórdia e a ternura são características do agir de Deus e pediu que o Espírito Santo ajude a Igreja a ser semelhante a Cristo nesses aspectos.

Caminho sinodal da Igreja na Amazônia

No contexto do processo sinodal, o cardeal Steiner sublinhou que a sinodalidade tem sido uma característica da Igreja na Amazônia há décadas. O Encontro de Santarém, em 1972, foi um marco importante nesse processo, e Steiner afirmou que quanto mais sinodal a Igreja for, mais sua autoridade cresce. A sinodalidade está enraizada na própria natureza da Igreja, sendo um chamado para todos os batizados participarem na vida e missão da Igreja.

O cardeal refletiu sobre o conceito de evangelização, afirmando que a Igreja existe para visibilizar o Reino de Deus e sua justiça. Ele também abordou a missionariedade, lembrando que a missão é um chamado recebido e que o discipulado e a missão são dois lados da mesma moeda. Steiner incentivou a todos a manterem o ardor missionário e a se apaixonarem pela missão de comunicar a vida aos demais, como enfatizado pelo Papa Francisco na Evangelii Gaudium.

Ministerialidade e os desafios do regional

A reflexão sobre a ministerialidade foi aprofundada com o auxílio de Ir. Sônia Matos e dos padres Elcivan Alencar e Raimundo Gordiano, que destacaram a importância dos leigos na vida da Igreja. Citando a Querida Amazônia, eles defenderam uma Igreja de rostos amazônicos, onde leigos e leigas são protagonistas. Steiner destacou a necessidade de a Igreja refletir sobre sua ministerialidade e sobre o papel das mulheres, fundamentais na sustentação das comunidades amazônicas.

A Igreja do Regional Norte 1 enfrenta desafios para concretizar sua ministerialidade, mas continua caminhando com foco no essencial. A questão central é como viver a ministerialidade: se é uma escolha ou uma consequência da falta de ministros ordenados. A reflexão sobre a necessidade de novos ministérios, como o de cuidadores da casa comum, ganha relevância diante dos desafios ambientais e sociais da Amazônia.

