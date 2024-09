Luz e coração

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Só um coração"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “: “A prática da caridade é a oração mais bonita do cristão”…

Vatican News

Há uma força que nos move, que coloca muitos de pé. Há uma força que nos move, que produz milagres. Há uma força que nos move, invisível, que ilumina os nossos passos. Ninguém faz milagre em meu nome para depois falar mal de mim. Se esta era a preocupação de João quando dialogou com Jesus, “Em verdade vos digo quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa”. A prática da caridade por si só já é a oração mais bonita que um cristão pode fazer…

A CANÇÃO E A PRECE "SÓ UM CORAÇÃO", Autor: Antonio Cardoso