Oração - Evangelho (©4Max - stock.adobe.com)

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Fica Senhor comigo"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “: “Vocacionado fica com quem é o último”…

Fica Senhor comigo, fica meu grande amigo, para que eu não caia em tentação de querer ser o primeiro e sentar na primeira fila. Fica Senhor comigo, para que eu tenha consciência de que vocacionado é serviço, vocação é serviço, não é profissão, não é carreira. Vocacionado fica com quem é o último, para que o último seja o primeiro no Teu Reino Senhor. E na pureza das crianças és Tu que nos ensinas para que sejamos especialmente como essas crianças…

A CANÇÃO E A PRECE "FICA SENHOR COMIGO", Autora: Celina Borges