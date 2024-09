Jesus Cristo

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Escutai"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “: “não conte nada para ninguém”…

Vatican News

Em um mundo de tantas comunicações é Jesus quem nos ensina a fazer dos nossos ouvidos e da nossa língua a mais perfeita acolhida de quem grita pela paz pela tolerância, por uma cura, por um milagre. A comunicação do amor, que permeou toda a vida de Jesus. Esse surdo que também fala com dificuldade, apresentou para o mundo a contrariedade que talvez Jesus não quisesse ouvir, quando ele diz: “não conte nada para ninguém”. Alguma razão haveria nessas palavras de Jesus… A CANÇÃO E A PRECE "ESCUTAI", Autor: Antonio Cardoso Ouça e compartilhe Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui