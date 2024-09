Cruz

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Dois riscos"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “: “Sem os dois riscos não se tem Jesus”…

Vatican News

Sem os dois riscos não se tem Jesus: Isso ficou bem claro no diálogo de Jesus com Pedro, porque se um lado reflete as facilidades do mundo, para imaginar Jesus apenas no altar, a ortodoxia. É Jesus que deixa bem claro, vai para longe de mim satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Pedro estava na conveniência. E Jesus deixou claro, que o seu caminhar é de Cruz, de sacrifício, de renúncia, de oblação. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la.

A CANÇÃO E A PRECE "DOIS RISCOS", Autor: Padre Zezinho, SCJ