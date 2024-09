11º Seminário de Comunicação no Rio reflete sobre reputação e imagem da Igreja

Centro de Estudos do Sumaré, no Rio de de Janeiro (Foto: Willian Bonfim) (Willian Bonfim)

O organizador do seminário, padre Arnaldo Rodrigues, que também é professor da PUC Rio e assessor de comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), destacou que o seminário tem tradição de fazer as perguntas certas para cada tempo: “Em cada tema, procuramos estar antenados com a necessidades de aprofundamento de cada ano. Como por exemplo, no ano passado aprofundamos a Inteligência Artificial, muito falada hoje”.

Por Willian Bonfim - Rio de Janeiro

A 11ª edição do Seminário de Comunicação Social promovido arquidiocese do Rio de Janeiro (RJ) reúne, de 11 a 13, no Centro de Estudos do Sumaré, no Rio de de Janeiro, 160 profissionais de comunicação da Igreja no Brasil, sendo 40 de forma online, em torno da discussão do tema: Igreja, casa de vido – assessoria de comunicação na construção da reputação e da identidade”.

Na abertura, o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani Tempesta, anfitrião do encontro, introduzindo o tema disse “estamos vivendo uma era na qual, em razão das redes sociais, a Igreja e todas as organizações estão expostas ao escrutínio público”. Decorre disto, segundo ele, a necessidade de ter zelo e cuidado com a imagem, identidade e reputação da instituição. “Somos chamados a ser autênticos e transparentes”, disse.

Dom Orani também falou do poder das redes sociais na construção de falsas narrativas que levam as pessoas a acreditarem ser a verdade. “Numa casa de vidro, a mídia de um modo geral foca mais em nossos problemas, que devemos enfrentar e resolver, mas também devemos ser capazes de mostrar as belezas de nossa Igreja”, disse. Dom Orani reforçou uma orientação do Papa Francisco: “A nossa comunicação deve ser testemunho. Há sempre a assinatura de nosso testemunho em tudo que fazemos”, disse.

O bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB, dom Ricardo Hoepers, enviou uma vídeo-mensagem de saudação aos participantes do encontro. “A comunicação é fundamental na Igreja para levar aos corações a verdade do Evangelho com lucidez”, disse.

Trilhas de aprendizado

O organizador do seminário, padre Arnaldo Rodrigues, que também é professor da PUC Rio e assessor de comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), destacou que o seminário tem tradição de fazer as perguntas certas para cada tempo. “Em cada tema, procuramos estar antenados com a necessidades de aprofundamento de cada ano. Como por exemplo, no ano passado aprofundamos a Inteligência Artificial, muito falada hoje”, ressaltou.

Padre Arnaldo afirmou que o seminário é uma grande oportunidade para os comunicadores eclesiais aprofundarem temas importantes para a sua área de atuação e qualificar o trabalho da Igreja no Brasil no campo da comunicação. Ele aprofundou a primeira conferência do seminário: “Prevenção e Gestão de Crises: Garantindo a Reputação e Imagem Institucional da Igreja Católica”.

Nas onze conferências oferecidas pelo seminário, os participantes estão aprofundando temas como: Estratégias de comunicação: impacto e eficiência nas assessoria para pessoas físicas e governamentais; O que é noticia ou não, nesses tempos de mídias sociais aceleradas; Novas ferramentas de IA para Assessoria de Comunicação; Correta expressão visual da marca: como se deve usar e quais os riscos de aplicações erradas; Assessoria de Comunicação assertiva e sob medida: estruturação eficiente com recursos limitados; A transparência das instituições religiosas para uma boa construção da opinião pública; construindo identidade: a integração estratégica de comunicação e marketing; e além do Press Release: Entendendo as Necessidades da Mídia.