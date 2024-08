V Encontro da Igreja na Amazônia Legal: “Votemos responsavelmente pela Amazônia!”

Mensagem do V Encontro da Igreja na Amazônia Legal, para as Eleições 2024: “Votemos responsavelmente pela Amazônia!”

Padre Modino – Regional Norte 1 da CNBB

Os participantes do V Encontro da Igreja na Amazônia Legal, reunidos em Manaus de 19 a 22 de agosto de 2024, lançaram uma Mensagem por ocasião das Eleições Municipais do próximo 6 de outubro, mostrando suas “esperanças e preocupações a respeito das eleições municipais que se aproximam”.

Segundo o texto, “essas eleições têm uma importância particular pela proximidade dos candidatos e candidatas com os eleitores, bem como com suas preocupações mais concretas”, afirmando que “espera-se a garantia de políticas públicas que atendam principalmente os empobrecidos”. Para isso, se pede “identificar e escolher bem os candidatos e as candidatas”, identificando aquilo que é esperado dos prefeitos e vereadores.

A mensagem destaca a indispensabilidade do equilíbrio e a complementariedade entre os poderes Legislativo e Executivo, em vista da “consolidação da democracia e o avanço da justiça social nos municípios”. Para os candidatos se pede “um compromisso irrenunciável com a defesa integral da vida”, dos direitos humanos, da Casa Comum. Igualmente, colocar “o bem comum acima de seus interesses pessoais ou corporativos”.

“Votemos responsavelmente pela Amazônia!”, clama a mensagem, mostrando a urgência de diversos pedidos. Igualmente é destacada a importância da Ficha Limpa, de avaliar as informações sobre os candidatos, combater a desinformação e repudiar quaisquer formas de violência e divisão.