V Encontro da Igreja da Amazônia começa na segunda-feira

Bispos, cardeais e lideranças pastorais participam do encontro que será sediado em Manaus, no Amazonas, de 19 a 22 de agosto. Ao final da iniciativa deverá ser publicada uma carta ao povo de Deus da Amazônia.

Vatican News



“A Igreja que se fez carne, alarga sua tenda na Amazônia: Memória e Esperança.” Esse é o tema do V Encontro da Igreja da Amazônia que acontece de 19 a 22 de agosto, em Manaus (AM). Organizado pela Comissão Episcopal Especial para a Amazônia (CEA) da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) E Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam-Brasil), o encontro deve reunir cerca de 60 bispos da Amazônia Legal e dois cardeais, bem como, religiosos e leigos representantes das pastorais e organismos que atuam na Igreja da Amazônia e lideranças indígenas.

Segundo dom Gilberto Pastana, arcebispo de São Luiz, no Maranhão, e presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia, “o objetivo é dar continuidade às conclusões do encontro de 2022, em Santarém, ou seja, todo o projeto que foi elaborado. A ideia é ver os avanços, as dificuldades e os desafios”. Dom Gilberto pontou ainda que, “nesse encontro, nós nos debruçaremos em tudo aquilo que foi feito e a luz, sobretudo, da Querida Amazonia, e a luz desses últimos documentos do Papa, vermos quais são os desafios emergentes e o que que nós esperamos da atuação como Igreja da Amazônia”, concluiu.

Irmã Maria Irene Lopes, assessora da Comissão da Amazônia e secretária executiva da Repam-Brasil, ressalta que “para esse encontro foi feito um levantamento com todos os regionais da Amazônia. A partir desses dados será feita uma socialização, principalmente, a partir do documento de Santarém e do Sínodo da Amazônia, observando também alguns desdobramentos desses dois encontros”. Ela reforçou ainda que “estarão presentes membros da Conferência Eclesial da Amazônia (CEAMA) com a sua presidência para compartilhar com toda a Igreja da Amazônia brasileira os caminhos que estão sendo traçados. Também será tratado sobre o tema do rito amazônico e outros temas que são importantes para a igreja”. Além das temáticas ressaltadas, será feita uma análise de conjuntura eclesial com participação de leigos e bispos.

Uma celebração da caminhada da Igreja, no dia 19 de agosto, marca a abertura do V Encontro da Igreja da Amazônia, seguida de sessão solene aberta ao público e com a presença de representantes do governo federal. Nos demais dias, a programação será restrita aos bispos e convidados. Ao final do encontro uma carta ao povo de Deus da Amazônia deve ser publicada.



Colaboração: Comissão Episcopal Especial para a Amazônia