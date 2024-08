Tradição une Fé e Cultura em Bom Jesus de Itabapoana

Devoção ao Senhor Bom Jesus e Coroa do Divino Espirito Santo une famílias para preservar a tradição na cidade de Bom Jesus de Itabapoana (RJ).

A Festa do padroeiro Senhor Bom Jesus e uma das maiores expressões da religiosidade realizou-se no último final de semana na Festa da Assunção de Nossa Senhora. Foi a ocasião para comemorar e fazer memoria da presença da família na preservação da herança cultural trazida dos Açores pelo Padre Antônio Francisco de Melo e em comemoração, pelos 77 anos de sua morte. Na cidade o sacerdote deixa testemunhos de vida dedicada a construção doo desenvolvimento da cidade.



Festa do Senhor Bom Jesus e Coroa do Divino Espirito Santo representam a memória coletiva da cidade e neste ano realizou-se na Festa da Assunção quando foi recordado o padre Melo. Padre Rogério Cabral Caetano chama a atenção para recordar o grande exemplo de sacerdote que deixou um testemunho de fé no Espirito Santo.

“Nunca esqueceremos o legado de fé e de cultura desse grande homem e sua memória está presente em toda a cidade. A ele devemos muito mais que uma devoção, mas a construção da Matriz do Senhor Bom Jesus, nosso cartão postal, obra desse sacerdote, que dedicou a sua vida à Igreja”, declara padre Rogério.

Todos os anos a Festa do Senhor Bom Jesus é um momento para receber as famílias de toda a região, celebrar e preservara fé e a devoção no Senhor Bom Jesus e no Divino Espirito Santo. Preservar essas tradições é um compromisso assumido pelo padre Rogério Cabral Caetano, atual pároco.

“Esta festa desperta o coração de toda a região, a fé viva, a identidade e a inculturação da fé que transforma a cidade para que seja uma cidade iluminada pela bondade e fraternidade, pela amizade social. Sem isso não existe esperança”: dom Roberto Francisco Ferreria Paz - Bispo de Campos

Patrimônio: Fé e Culturas em diálogo



As procissões e as expressões religiosas revelam um povo que mantém preservado o patrimônio de fé e cultura em dialogo e em harmonia. Na cidade de Bom Jesus de Itabapoana a Festa da Coroa do Divino Espirito Santo empolga as crianças e adolescentes que são selecionados para representar o cortejo do Divino Espirito Santo. Este ano o menino imperador é Nicolas Gomes Évora, 13 anos que também é coroinha na Matriz Senhor Bom Jesus.

Memória de fé e Cultura



A devoção ao Divino Espirito Santo acompanhada de histórias fé ultrapassa os séculos e se mantém viva com as expressões de cultura representando a memória religiosa e afetiva de toda a sociedade. Essa memória continua viva e preservada pelas famílias que renovam a sua fé a cada ano.

Desde 1863 essa devoção continua viva na cidade, com presença do menino imperador, guardião dos símbolos sagrados, que estão na cidade desde 1863, trazidos de Portugal pela família Teixeira de Siqueira. Maria Bernadete Teixeira recorda do legado de sua família e a tradição que continua viva.

“Minha família chegou de Portugal em busca de boas terras para o plantio no início levava os símbolos sagrados nas fazendas até que a igreja do Senhor Bom Jesus fosse construída. Em 1880 deu início a festa da Coroa do Divino Espirito Santo”, relata Bernadete

