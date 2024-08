Com devoção, Filhas de Maria Auxiliadora aguardam o Papa em Timor Leste

À medida que o dia se aproxima, estamos muito emocionadas e nos preparamos para acolher o sucessor de Pedro com grande devoção, sobretudo nós, FMA, que temos uma devoção particular ao Papa. Que o Senhor lhe dê uma boa saúde e que a sua visita à nossa querida terra possa aumentar e renovar a nossa fé, que possa tornar-se a nossa cultura ao longo da nossa vida”.

“Como coordenadoras não trabalhamos sozinhas, mas estão envolvidas duas paróquias da região de Comoro: a Paróquia de Aimutin dos religiosos Claretianos e a de Maria Auxiliadora, dos Salesianos. Já nos encontramos duas vezes e dividimos os trabalhos”, explica Irmã Angelita Gomes, que juntamente com Irmã Ivonia Carmelinda Belo e Irmã Sanzinha Maria Auxiliadora de Jesus foram nomeadas pelo Conselho Inspetorial FMA como ponto de referência para o evento principal em 10 de setembro de 2024, quando o Papa Francisco celebrará a Santa Missa na Esplanada Tasi Tolu, para a qual são esperados cerca de 700 mil fiéis de todo o Timor e de países vizinhos.

“A visita do Papa Francisco a Timor Leste enche de alegria toda a população, em particular as Filhas de Maria Auxiliadora da Inspetoria de Santa Maria D. Mazzarello (Timor Leste Indonésia), que colaboram na coordenação do evento central”, lê-se na nota divulgada pelo Instituto FMA:

Nós, FMA, nos concentraremos nas áreas do altar e da sacristia do Papa, da comitiva papal e dos Bispos enquanto as pessoas que vêm das duas paróquias ocupam-se das áreas ao redor do altar. São cerca de 250 pessoas empenhadas nesta decoração, pois o lugar é muito amplo. Nosso plano é iniciar os trabalhos até 7 de setembro de 2024 para o levantamento do lugar, pois até agora está ainda em construção a parte do presbitério e depois será preciso limpar em volta.

A nota das FMA sublinha que a preparação não é apenas material, mas também espiritual:

Em nível de Conferência Episcopal, foram preparadas catequeses sobre a biografia do Papa e o conhecimento de algumas encíclicas, sobre sua missão como Papa e sucessor de Pedro e sobre o tema central da visita, “que a vossa fé se torne a vossa cultura”. A catequese está em curso nas três Dioceses de Díli, Maliana e Baucau. Todas as paróquias se organizaram para chegar às áreas rurais para a pregação. Algumas Filhas de Maria Auxiliadora envolveram-se, tanto em nível diocesano, quanto em nível paroquial e nas escolas, para chegar ao maior número de pessoas.

Além disso, no dia 30 de agosto de 2024 haverá um dia nacional de retiro espiritual, reflexão e confissão para todos os fiéis em nível nacional.

Uma FMA terá a responsabilidade da Sacristia da Comitiva Papal e faz parte da comissão que cuida da Liturgia, enquanto outra FMA empenha-se como segunda coordenadora da juventude, para o encontro especial que o Papa terá com mais de quatro mil jovens no Centro de Congressos de Díli, no dia 11 de setembro. Esta será também a ocasião para o Santo Padre, no dia 10 de setembro, de se encontrar com os religiosos, sacerdotes, seminaristas, candidatos religiosos/as, catequistas e idosos na Catedral da Imaculada Conceição em Dili:

À medida que o dia se aproxima, estamos muito emocionadas e nos preparamos para acolher o sucessor de Pedro com grande devoção, sobretudo nós, FMA, que temos uma devoção particular ao Papa. Que o Senhor lhe dê uma boa saúde e que a sua visita à nossa querida terra possa aumentar e renovar a nossa fé, que possa tornar-se a nossa cultura ao longo da nossa vida”, concluem as missionárias.