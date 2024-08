Santuário Cristo Redentor inaugura Capela de Adoração “Laudato si”

No último ano, passaram pela Capela de Adoração mais de 100 mil pessoas que foram pedir bênçãos e agradecer graças alcançadas.

Vatican News



Nessa quarta-feira, 28 de agosto, às 17h, a Capela de Adoração do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor recebeu o nome “Laudato si”. A inauguração teve início com a Santa Missa, e, logo após, houve a Adoração e Bênção do Santíssimo Sacramento, presidida pelo biólogo e vigário episcopal para o Meio Ambiente e a Sustentabilidade, Padre Josafá Carlos de Siqueira, SJ. Também esteve presente o reitor do Santuário, Padre Omar.

No último ano, passaram pela Capela de Adoração mais de 100 mil pessoas que foram pedir bênçãos e agradecer graças alcançadas. Vigílias, Missas e Bênçãos são realizadas diariamente no local por paróquias e grupos de oração do estado do Rio de Janeiro e de outros estados do Brasil.

Ao final da celebração, o monumento ao Cristo Redentor foi iluminado em verde pelo Aniversário do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A autarquia foi criada no dia 28 de agosto de 2007, pela Lei nº 11.516/07, é vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e tem a responsabilidade de gerir, proteger, monitorar e fiscalizar as 340 Unidades de Conservação Federais (UC) existentes em todo o país.

“A inauguração da Capela de Adoração “Laudato si” é um gesto simbólico que mostra a importância da tríplice relação entre Deus, a natureza e os seres humanos, que está presente na encíclica do Papa Francisco ‘Laudato Si’. A capela cumpre a missão de integrar a fé, o meio ambiente e a sociedade”, destaca padre Josafá.

Fonte: Santuário Cristo Redentor