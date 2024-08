Salesianos de São Paulo sediam encontro missionário continental

Encontro Continental de Delegados Inspetoriais de Animação Missionária de Toda a América Realizado no Instituto Teológico PIO XI.

Entre os dias 28 de julho e 2 de agosto, o Instituto Teológico PIO XI foi a sede do Encontro Continental de Delegados Inspetoriais de Animação Missionária de toda a América. O tema principal do encontro remete aos 150 anos da primeira Expedição Missionária Salesiana. Esta lembrança é um convite para AGRADECER, para REPENSAR e para RELANÇAR as missões salesianas.

O evento contou com a presença de 21 salesianos DIAMs de diversas inspetorias de diferentes países, incluindo o Brasil (Campo Grande, Manaus, São Paulo, Belo Horizonte), Estados Unidos, Bogotá, Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia, Venezuela, México, Recife, Centro américa, Porto Alegre e Peru. Destaca-se a presença do conselheiro-geral para missões P. Alfred Maravilla e do P. Reginaldo Cordeiro, referente às missões para o continente americano. Os delegados concretizam, em suas inspetorias, o trabalho missionário que fortalece e propaga, além das ações sociais, a fé e a nossa identidade carismática salesiana que responde a uma cultura cada vez mais missionária e sinodal, através de um trabalho em rede e o fortalecimento das propostas.

Durante o encontro, foram realizadas formações, trabalhos em grupo e revisões dos planejamentos regionais de animação missionária. Os participantes também desfrutaram de momentos de fraternidade, troca de conhecimentos e discussões sobre o voluntariado missionário salesiano.

Visita ao Santuário de Aparecida

Qual a importância desse encontro?



P. Reginaldo Cordeiro, referente do Setor Missões no continente americano, deseja que “nosso pai Dom Bosco, e a intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora acompanhe a reflexão nestes dias seguindo os 150 anos da nossa primeira Expedição Missionária para agradecer, repensar é relançar nosso carisma salesiano no contexto americano".

Já o Delegado para Animação Missionário da Inspetoria de Porto Alegre, P. Edvaldo Nogueira, ao falar sobre o encontro, destaca que “importância desse encontro para nós, delegados da animação missionária é primeiro, gerar unidade e, segundo, ter unidade e linguagem. Estes dois pontos fazem com que a nossa missão salesiana aqui na América, sobretudo no Cone-sul e Interamérica, possa ter uma unidade com aquilo que a congregação nos pede. E, sobretudo, ir ao encontro daqueles que mais precisam, os jovens mais pobres e abandonados”.

Salesianos de São Paulo sediam encontro missionário continental

P. Hernan Carmona, ao falar sobre o trabalho para o próximo ano, ressalta que “as expectativas que temos a partir deste encontro e em preparação a 2025 onde celebraremos os 150 anos da primeira expedição missionária é que possamos criar bons cristãos e honestos cidadãos como queria Dom Bosco sendo atuais no aqui e no agora como pede a Igreja”.

Salesianos de São Paulo sediam encontro missionário continental

Deste encontro, iniciativa do Setor Missões da congregação Salesiana, nasceu acordos referentes ao Voluntariado Missionário Salesiano, compromissos, projetos conjuntos, planos regionais de animação missionária, entre outros. E assim, foi um marco importante para fortalecer a missão salesiana e promover o voluntariado missionário em toda a América.

