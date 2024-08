Salesianos de São Paulo inauguram réplica da Casa de Dom Bosco

Para celebrar os 200 anos do sonho dos 9 anos de Dom Bosco, os Salesianos de Pindamonhangaba, inauguraram uma réplica da casa onde ele viveu parte de sua infância e adolescência.

Pe. Pedro André, SDB - Vatican News

O dia 16 de agosto é uma data especial para toda a Família Salesiana, pois se celebra o aniversário do nascimento de São João Bosco, que nasceu em 1815 e faleceu em 1888. Como forma de celebrar esta data, os Salesianos da cidade de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, inauguraram uma réplica da casa onde Dom Bosco viveu parte de sua infância e adolescência.

Celebração de um sonho

A motivação para a construção desta réplica se deu porque neste ano se celebra os 200 anos do sonho dos nove anos de Dom Bosco. Este não foi um sonho comum, mas o momento em que Jesus e Nossa Senhora revelaram a Joãozinho Bosco, então com apenas nove anos, qual seria sua missão: transformar meninos maus em meninos bons. São João Bosco teve essa visão na casa onde vivia com sua mãe, seus dois irmãos e sua avó (seu pai faleceu quando ele tinha apenas dois anos). Esta casa está preservada até hoje, no Colle Don Bosco, na região do Piemonte, no norte da Itália.

Casa original de Dom Bosco

A réplica da Casa de Dom Bosco



Cada detalhe da construção foi tratado com extremo cuidado. As medidas originais, o mapeamento 3D e outros aspectos da construção original foram enviados da Itália para garantir que a réplica fosse o mais fiel possível. Para o revestimento interno e externo, foram utilizados tijolos de demolição, de modo que a Casinha tivesse a aparência antiga da original. Durante suas pesquisas, o padre Agnaldo descobriu outras réplicas da Casa de Dom Bosco espalhadas pelo mundo: nos Estados Unidos, na Guatemala e no Nordeste do Brasil, em Jaboatão dos Guararapes.



Réplica da Casa de Dom Bosco inaugurada

A proposta é que este local se torne uma parada para os peregrinos que visitam o Vale do Paraíba em direção a Aparecida, à Canção Nova e ao Santuário de São Frei Galvão, integrando assim a Rota da Fé. Além da Casinha, está planejada a construção de um Café e de um percurso educativo sobre a vida de Dom Bosco e questões ecológicas, considerando que a Casinha está situada em uma área verde de 79 mil m², às margens de um lago, proporcionando um ambiente ideal para a conscientização sobre a preservação da natureza, em harmonia com os ensinamentos do Papa Francisco.

A inauguração

O entorno da réplica da casa de Dom Bosco estava cheia de devotos deste grande santo, que marcaram presença para a inauguração, ao som de uma fanfarra, composta pelos próprios alunos, contribuindo para o clima festivo . O padre Agnaldo Soares de Lima, diretor dos Salesianos de Pinda, idealizador da construção da réplica, acolheu os convidados agradecendo a todos os que colaboraram com “esse projeto de muitas mãos” e afirmou que “este espaço não é um cenário para simplesmente nos fazer lembrar Dom Bosco" mas "que seja realmente um lugar que fortaleça o carisma de Dom Bosco no seu amor a Deus e no amor aos jovens que fez com que ele doasse até o seu último suspiro em favor da juventude.”

A inauguração foi marcada por um teatro, protagonizado pelos educandos da Obra, em que se recordou momentos da vida de Dom Bosco nos tempos em que morava na casa materna. Outro momento marcante foi a chegada da relíquia de Dom Bosco, trazida pelos educandos usando um caiaque, no lago da propriedade dos Salesianos.

Pe. Alexandre, inspetor salesiano, com a relíquia de Dom Bosco

Antes de abençoar e entronizar a relíquia de Dom Bosco na casa, o padre Alexandre Luís de Oliveira, inspetor dos Salesianos de São Paulo, disse, durante seu discurso, que “teremos a oportunidade de adequadamente adentrarmos estes espaços simbólicos da casinha onde Joãozinho passou os primeiros tempos de sua vida, mas, mais do que tocarmos com os nossos pés estes espaços interiores desta réplica, peçamos Deus que ele nos permita adentrar o coração de Dom Bosco, adentrarmos a sua pedagogia, adentrarmos o seu imenso coração de pai e mestre das crianças adolescentes e jovens.”

Visitantes durante a inauguração

Após cantar os parabéns pelo aniversário de Dom Bosco, os convidados puderam entrar na réplica da Casa de Dom Bosco. A inauguração foi concluída com a celebração da Santa Missa presidida pelo padre inspetor.

Para mais informações: www.casadedombosco.com.br