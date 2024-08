Religiosas desenvolvem formação contra o tráfico humano nas escolas de Gana

As religiosas missionárias de Nossa Senhora do Santo Rosário estão desenvolvendo um programa de sensibilização contra o tráfico de seres humanos nas escolas de Kwahu Afram Plains, no leste de Gana. "Educamos os alunos sobre alguns dos truques que os criminosos usam para alcançar os seus objetivos», afirmou a Irmã Joy Abuh, representante da Rede Talitha Kum no país.

Sylvie Lum Cho

Um programa de sensibilização contra o tráfico de seres humanos foi organizado pela Rede Talitha Kum em Donkorkrom para as escolas do distrito de Kwahu Afram Northern Plains, na região oriental do Gana, na África Ocidental.

O curso de conscientização nas Planícies de Afram é apoiado pelas Irmãs Missionárias de Nossa Senhora do Santo Rosário, uma congregação internacional de religiosas. A missão das irmãs consiste em ir ao encontro de pessoas com todo o tipo de dificuldades, especialmente os pobres, oprimidos e explorados. O curso é orientado pela irmã Joy Abuh, representante de Talitha Kum.

Ir. Joy Abuh, representante de Talitha Cum, com alunos da St. Michael’s Junior High School em Donkorkrom: de mãos erguidas contra o tráfico de seres humanos

Irmã Joy visita escolas em Gana



A irmã Joy é uma missionária nigeriana; trabalha como capelã escolar e professora na Donkorkrom Agricultural Senior High School. Desde o início de 2024, visitou e continua a visitar várias escolas nas aldeias para ações de sensibilização. Algumas das escolas onde a campanha foi recentemente conduzida incluem: St. Michael’s Junior High School, Donkorkrom, Atakora Basic School, Donkorkrom, St. Mary’s Vocational/Technical Senior High School, Adeemra e Donkorkrom Agricultural Senior High School.

O objetivo das campanhas é sensibilizar os alunos para a propagação preocupante de várias formas de tráfico de seres humanos nas comunidades. «Instruímo-los sobre alguns dos truques que os criminosos usam para atingir os seus objetivos, tais como dar-lhes a falsa convicção de que encontrarão trabalho nas cidades e pouparão dinheiro suficiente para cuidar das suas famílias em casa», disse a irmã Joy.

Chamou também a atenção para alguns dos perigos inerentes ao tráfico, que vão desde a prostituição, o comércio ambulante, as domésticas ou aquilo que se poderia definir “escravidão moderna”, sem a possibilidade de irem à escola, contra a sua vontade, que a equipa levou a conhecimento dos alunos das escolas visitadas. Aconselhámo-los a estarem vigilantes e a serem guardiães dos seus irmãos, denunciando os incidentes suspeitos de tráfico de seres humanos, trabalho infantil/casamento e outras formas de abuso à autoridade de proteção designada», observou.

Ir. Joy Abuh mostra alguns dos truques usados por traficantes de seres humanos

A Rede Talitha Kum de Gana



A irmã Joy partilhou a esperança e a oração das pessoas consagradas para que um dia o tráfico de seres humanos acabe, não só no Gana, mas em todas as partes do mundo onde é praticado.

A Rede Talitha Kum do Gana é uma organização não governamental criada em março de 2018. Dela fazem parte homens e mulheres consagrados, incluindo alguns leigos. As pessoas consagradas no Gana, sob a égide da Conferência dos Superiores Maiores dos Religiosos (CMSR-Gh), trabalham em conjunto para criar um modelo organizacional colaborativo para combater o tráfico e a exploração de seres humanos que existe a diferentes níveis, através de programas de informação e sensibilização nas escolas e comunidades, criando consciência sobre o risco de deixar as aldeias em busca de “pastagens mais verdejantes” nas cidades.

A Rede Talitha Cum é mais comprometida nas grandes cidades, como Kumasi, na região de Ashanti, uma vez que os religiosos se ocupam diretamente das vítimas, ao contrário do que acontece nas zonas rurais, como Donkorkrom, onde se faz sobretudo sensibilização e as vítimas podem ser orientadas nas zonas urbanas para o follow-up.