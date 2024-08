Manifestação na Venezuela (AFP or licensors)

A Arquidiocese do Panamá realizou um Dia de Oração pela Venezuela neste domingo, 4 de agosto, no qual imploraram a Deus "que a violência seja substituída pela paz".

Vatican News



O povo venezuelano não está sozinho, afirmou o arcebispo do Panamá, dom José Domingo Ulloa Mendieta, ao convocar um Dia de Oração pela Venezuela, durante a missa transmitida pela televisão neste domingo, 4 de agosto.

"Rezamos para que a verdade e a transparência prevaleçam nestes tempos de escuridão e incerteza", disse o arcebispo Ulloa, depois de assegurar que o Dia de Oração é "um sinal de solidariedade para com a Igreja e o povo venezuelanos, e porque temos certeza de que é uma arma poderosa que pode transformar a realidade, por mais complicada que seja".

Dom Ulloa disse que não devemos permitir que os venezuelanos que defendem a verdade permaneçam isolados e sozinhos, "vamos nos unir para que eles sintam nossa solidariedade e proximidade; que não seja apenas um gesto teórico, mas uma verdade que abala e faz a diferença".

"que a violência seja substituída pela paz e que a vontade do povo depositada nas urnas seja reconhecida e aceita por todos", concluiu o Arcebispo Ulloa.