Polônia: 80 mil peregrinos chegaram a pé em Jasna Góra

As peregrinações a pé são um fenômeno religioso na Polônia em escala global. Agosto é o período das peregrinações aos santuários marianos, entre os quais se destaca Jasna Góra. A Solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria, em 15 de agosto, é um dos pontos culminantes do movimento de peregrinações ao Santuário onde se encontra o ícone de Nossa Senhora de Częstochowa.

Pe. Marek Weresa

Mais de 220 peregrinações a pé chegam a cada ano a Jasna Góra. Além disso, fazem a peregrinação a este santuário 200 grupos de ciclistas, 17 grupos de corredores, dois grupos de patinadores e até um grupo a cavalo. No total, são 90.000 pessoas. As peregrinações a pé mais numerosas vêm de Tarnów, Radom, Cracóvia e Varsóvia.

Peregrinos em Jasna Góra

As pessoas precisam de um renovamento espiritual

Certamente, a Polônia é um, senão o único país no mundo onde a espiritualidade da peregrinação é tão fortemente desenvolvida. Há jovens, pessoas de meia-idade e idosos. Os fiéis fazem peregrinações porque precisam de uma renovação espiritual, e o motivo pelo qual elas se colocam a caminho é a fé. "Devemos ficar felizes que dezenas ou até centenas de milhares de pessoas na Polônia façam peregrinações tanto para Jasna Góra quanto para outros santuários marianos”, declarou à Rádio Vaticano – Vatican News o Arcebispo Tadeusz Wojda, presidente da Conferência Episcopal Polonesa.

O tempo das peregrinações a pé serve para que os peregrinos experimentem o mistério da Igreja, para verem o quanto são importantes a unidade e a beleza da vida comunitária na experiência de fé. “O tempo do esforço da peregrinação é, para mim, um exercício espiritual único em caminhada; não é apenas uma manifestação pública de fé, mas também experiências espirituais que direcionam meu coração para a conversão. Os sacrifícios diários, a participação na Santa Missa, a escuta das palestras, as orações em comum – tudo isso direciona a pessoa a entrar no caminho da conversão”, afirmou Edyta Jurkowska-Wajszczuk, peregrina da Diocese de Siedlce.

Peregrinos em Jasna Góra

Tradição secular

Os inícios das peregrinações ao Santuário de Jasna Góra. onde se encontra o incone de Nossa Senhora de Częstochowa, estão ligados ao desenvolvimento do culto à Mãe de Deus. Desde o século XVII, as peregrinações tornaram-se um elemento importante da religiosidade polonesa. O movimento das peregrinações não parou de funcionar nem durante as divisões da Polônia, nem durante a Segunda Guerra Mundial.

O Papa Francisco visitou Jasna Góra em agosto de 2016 durante a Jornada Mundial da Juventude em Cracóvia.