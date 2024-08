O Perdão de Assis termina hoje, obtido nas igrejas paroquiais e franciscanas

A celebração da Eucaristia na basílica de Santa Maria degli Angeli, ontem, 1º de agosto, abriu o evento que, por 36 horas, permite, nas condições habituais exigidas pela Igreja, beneficiar-se da indulgência plenária que, em 1216, São Francisco havia pedido ao Papa Honório III para aqueles que, arrependidos e confessados, tinham ido à Porciúncula. Mais tarde, a concessão foi estendida também aos locais de culto franciscanos nos cinco continentes.

Tiziana Campisi – Vatican News



Até a meia-noite de hoje, 2 de agosto, em todas as igrejas paroquiais e franciscanas do mundo, graças ao Perdão de Assis, que teve início ontem, é possível obter para si mesmo ou para os mortos a indulgência plenária, aquela concedida em 1216 pelo Papa Honório III a todos os fiéis a pedido de São Francisco. Rezando uma noite na igreja da Porciúncula, o Poverello teve uma visão: "acima do altar, Cristo vestido de luz e à sua direita sua Mãe Santíssima, cercado por uma multidão de anjos", relata "O Diploma de Theobald", o principal documento histórico sobre a concessão da indulgência, escrito pelo franciscano e bispo de Assis Theobald, emitido em 10 de agosto de 1310. "Francisco adorava seu Senhor em silêncio, com o rosto voltado para o chão", continua o texto, e quando lhe perguntaram "o que ele desejava para a salvação das almas", ele respondeu: "Santíssimo Pai, embora eu seja miserável e pecador, peço-lhe que a todos aqueles que, arrependidos e confessados, vierem visitar esta igreja, conceda amplo e generoso perdão, com remissão completa de todas as culpas".



O Senhor atendeu ao pedido e acrescentou: "Com a condição de que você peça essa indulgência ao meu vigário na Terra". Ao longo dos séculos, a concessão passou por muitas variações, até ser estendida a todos os dias para a Igreja da Porciúncula e, para todas as igrejas paroquiais e franciscanas, somente até 2 de agosto. A disciplina atual foi estabelecida por Paulo VI em sua Carta Apostólica Sacrosancta Porziuncolae Ecclesia, de 14 de julho de 1966.



A abertura da porta da Porciúncula



Milhares de peregrinos vieram a Assis para cruzar a porta da Porciúncula, na basílica de Santa Maria degli Angeli, por ocasião da grande festa da misericórdia, que teve início ontem com a missa solene de abertura da porta da Porciúncula, presidida pelo padre Massimo Fusarelli, ministro geral da Ordem dos Frades Menores. Em sua homilia, o religioso destacou como "é necessário deixar-se purificar, lavar, tocar, conquistar pelo amor de Jesus Crucificado". "Com o Perdão de Assis, somos chamados a um novo passo na conversão permanente e radical ao Senhor Jesus", disse ele, "para nos tornarmos sua morada estável e podermos reparar a casa de tantas vidas e comunidades, de tantas situações e de tantas pessoas que 'vão à ruína' na Igreja e no mundo".

O franciscano lembrou que o Papa Francisco, na Fratelli tutti, explica que "quem perdoa verdadeiramente não esquece, mas renuncia a ser dominado pela mesma força destrutiva que lhe fez mal" e "decide não continuar inoculando a sociedade com a energia da vingança", que "não resolve nada". "O simbolismo da porta aberta nos mostra como é vital nos comprometermos a abrir 'portas' e 'corações'", continuou Fusarelli, "em direção à acolhida, à solidariedade, ao diálogo, à comunicação e à comunhão, à reconciliação, ao perdão e à paz, e para isso derrubar barreiras, muros e fronteiras que só na aparência nos defendem". É necessário "'abrir-se' a um testemunho mais fresco e profético do Evangelho", concluiu o franciscano, e "'abrir-se' com a coragem da esperança a novos caminhos de testemunho e evangelização".



Celebrações em Assis



Hoje, em Assis, haverá várias celebrações eucarísticas na basílica de Santa Maria degli Angeli, que fechará suas portas às 23h. Às 14h, a chegada da 42ª Marcha Franciscana, este ano com o tema "Vivo com você". A iniciativa é uma viagem que envolve milhares de jovens da Itália e da Europa que desejam se engajar em um breve itinerário espiritual para iluminar sua vida interior e chegar a pé à cidade de São Francisco para viver a Festa do Perdão. As segundas Vésperas da Solenidade do Perdão, presididas pelo Ministro Provincial dos Frades Menores da Úmbria e Sardenha, padre Francesco Piloni, estão previstas para as 19 horas. Amanhã à noite, às 19h30, haverá uma vigília de oração para os jovens e, às 21h15, o Rosário com a procissão "aux flambeaux". Finalmente, no domingo, 4 de agosto, o Padre Livio Crisci, Ministro Provincial dos Frades Menores da Toscana, celebrará a Missa às 8 horas e, às 21h30, o "Concerto do Perdão" encerrará a Festa da Misericórdia.

Condições para obter a indulgência plenária



Para se beneficiar da indulgência plenária, a ida à Porciúncula ou às igrejas paroquiais e franciscanas requer, como de costume, a confissão sacramental nos oito dias anteriores ou posteriores; a participação na missa e a comunhão eucarística; a recitação do Credo para renovar a profissão de fé, por meio da recitação do Credo, da Oração do Senhor para reafirmar a dignidade de filho de Deus, recebida no Batismo, e de uma oração de acordo com as intenções do Papa para reafirmar a pertença à Igreja, cujo fundamento e centro visível de unidade é o Romano Pontífice.