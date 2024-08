Cardeal Coutts no Consitório que o criou cardeal em 28 de junho de 2028 (AFP or licensors)

O cardeal Joseph Coutts, arcebispo emérito de Karachi, foi designado com o prêmio Tamgha-i-Imtiaz do Paquistão por seus esforços para promover a paz entre pessoas de várias religiões.

Vatican News

O presidente Asif Ali Zardari anunciou a outorga de prêmios nacionais do Paquistão a 104 indivíduos distintos, tanto paquistaneses quanto estrangeiros, em reconhecimento às suas contribuições excepcionais à nação. Os prêmios, revelados no 78º Dia da Independência do Paquistão, serão entregues durante uma cerimônia formal de investidura em 23 de março de 2025.

Um destaque importante das honrarias deste ano é o reconhecimento do cardeal Joseph Coutts, um dos líderes cristãos mais reverenciados do Paquistão e um defensor incansável da paz e da harmonia inter-religiosa. O purpurado, que foi agraciado com o Tamgha-i-Imtiaz, dedicou sua vida em promover o diálogo entre diferentes comunidades religiosas, promovendo o bem-estar social e defendendo os direitos das minorias no Paquistão.

O Prêmio Tamgha-i-Imtiaz é concedido a qualquer civil no Paquistão em reconhecimento às suas contribuições excepcionais à nação. Também pode ser concedido a cidadãos estrangeiros que prestaram grande serviço ao Paquistão.

O presidente Zardari elogiou as contribuições do cardeal Coutts para a harmonia inter-religiosa. “Seu serviço à humanidade e seu papel em unir diferentes religiões são uma inspiração para todos os paquistaneses”, afirmou, destacando o impacto das ações do cardeal na paz e prosperidade da nação.

A cerimônia de premiação está marcada para 23 de março de 2025. Entre outros homenageados estavam o medalhista de ouro olímpico Arshad Nadeem e o falecido montanhista Murad Sadpara, que recebeu o Sitara-i-Imtiaz postumamente por suas contribuições ao montanhismo.