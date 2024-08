Padre José Otacio será ordenado bispo em Niterói neste sábado

A ordenação terá como Bispo Ordenante, dom José Francisco, arcebispo metropolitano de Niterói. A cerimônia ocorrerá no Ginásio Dom Bosco, a partir das 9h.

Neste sábado, 10 de agosto, a Arquidiocese de Niterói celebra um momento especial com a ordenação do padre José Otacio Oliveira Guedes como Bispo. A cerimônia ocorrerá no Ginásio Dom Bosco, a partir das 9h, e contará com a presença de diversos religiosos e fiéis, marcando um novo capítulo na vida de monsenhor José Otacio.



A ordenação terá como Bispo Ordenante, dom José Francisco, arcebispo metropolitano de Niterói. Para aqueles que não puderem comparecer pessoalmente, a cerimônia será transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Arquidiocese no Facebook e YouTube (@arqnit), além da Rede Vida, TV Horizonte e rádio Catedral FM 106,7.

A Ordenação Episcopal é um sacramento fundamental da Igreja Católica, pelo qual um homem é consagrado bispo e recebe a plenitude do sacerdócio. Este rito simbólico confere ao novo bispo a missão de suceder aos apóstolos na tarefa de anunciar o Evangelho, santificar o povo de Deus e governar a Igreja particular a ele confiada.

De acordo com o novo Ritual das Ordenações, o termo “sagração” foi substituído por “ordenação”, tanto para o episcopado quanto para o presbiterado e o diaconato. Essa mudança reflete uma compreensão mais clara da natureza sacramental do bispo e da sua missão na Igreja.

Um dos momentos mais importantes da celebração é a imposição das mãos por todos os bispos presentes. Esse gesto simboliza a transmissão do Espírito Santo e a incorporação do novo bispo ao colégio episcopal. Em seguida, realiza-se a oração de ordenação, na qual se invoca o Espírito Santo sobre o eleito para que ele possa exercer seu ministério frutífero.

Entenda o Rito de Ordenação Episcopal

A ordenação é a celebração da Igreja que introduz alguém no grupo (Ordo) daqueles que são revestidos do Espírito Santo para o serviço messiânico de Cristo à humanidade. A reforma litúrgica do Vaticano II exige uma atualização na terminologia.

O novo Ritual das Ordenações, pertencente ao Pontifical, substitui os termos “sagração” e “consagração” por “ordenação”, para todos os graus do Sacramento da Ordem. O bispo é chamado de Ordenante, e não Sagrante. Essa mudança esclarece o caráter sacramental do bispo e a sua função na Igreja.

Anteriormente, o termo “sagração” estava associado à coroação e “consagração” de reis e imperadores. A ordenação episcopal, com sua unção tardia, conferia ao bispo a plenitude do sacerdócio. O novo Ritual reflete essa mudança de entendimento, adotando a mesma terminologia para todos os graus do sacramento e alterando a “Oração consecratória” para “Prece de Ordenação”.

O Rito de Ordenação Episcopal

Os ritos centrais da ordenação episcopal incluem a imposição das mãos e a “Oração consecratória”. Na ordenação episcopal, todos os bispos presentes impõem as mãos sobre o ordenando e colocam o livro dos Evangelhos aberto sobre sua cabeça. O bispo ordenante principal reza a “Oração consecratória”, enquanto os outros bispos rezam a parte central da oração, invocando o Espírito Santo sobre o eleito. A oração, baseada no texto de Hipólito de Roma, pede ao Pai que o ordenando receba o Espírito de governo que Jesus transmitiu aos apóstolos para a edificação da Igreja.

Breve biografia de padre José Otacio

Natural de São Sebastião do Maranhão (MG), o padre José Otacio Oliveira Guedes tem dedicado sua vida ao serviço da Igreja Católica. Com uma sólida formação em teologia e vasta experiência pastoral, ele se destaca pela formação de novos sacerdotes e pela evangelização.

Ordenado presbítero em 2000, o padre José Otacio construiu uma carreira diversificada, atuando como formador e reitor no seminário da arquidiocese de Niterói, além de trabalhar na pastoral universitária e coordenar cursos de teologia para leigos.

Com doutorado em Teologia Bíblica pela PUC-Rio, ele também se destacou como professor universitário, lecionando sobre o Novo Testamento. Sua experiência como missionário na arquidiocese de Porto Velho o aproximou das realidades de comunidades carentes e ampliou sua visão de Igreja.

O padre José Otacio foi Reitor do Pontifício Colégio Pio Brasileiro, em Roma, onde acompanhou a formação de padres brasileiros e ofereceu apoio espiritual e acadêmico. Sua gestão foi de 2020 até 1º de julho, quando padre Valdir Cândido assumiu a função, para um mandato de 3 anos.