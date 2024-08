Nicarágua, autoridades prendem dois vigários da Diocese de Matagalpa

Mais duas prisões de sacerdotes na Nicarágua (AFP or licensors)

Ulises René Vega Matamoros e Edgard Sacasa foram presos no dia 1º de agosto, durante a festa do padroeiro de Manágua, São Domingos de Gusmão.

Vatican News

A mídia nicaraguense noticiou a prisão dos sacerdotes, vigários da Diocese de Matagalpa, Ulises René Vega Matamoros e Edgard Sacasa. O motivo da prisão e o local de detenção ainda não são conhecidos. Essa Igreja local também foi alvo da prisão, em dezembro de 2023, e depois do exílio, em janeiro de 2024, de seu bispo, dom Rolando Álvarez.

Fontes informam que os sacerdotes foram presos no dia 1º de agosto, durante a celebração do padroeiro de Manágua, São Domingos de Gusmão. Pe. Ulises Vega é pároco da igreja de San Ramón, enquanto pe. Edgar Sacasa é pároco da igreja de San Isidro. Em 26 de julho passado, o administrador ad omnia da Diocese de Esteli, pe. Frutos Valle, também foi preso e transferido para o Seminário Nacional Interdiocesano de Nossa Senhora de Fátima, em Manágua, atualmente tomado pelas autoridades como local de confinamento para membros do clero.

Estima-se que pelo menos 140 religiosos e religiosas foram obrigados a deixar o país desde 2018, sem esquecer as muitas organizações eclesiásticas que foram expropriadas ou tiveram seu status jurídico removido.