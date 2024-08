Milícia da Imaculada celebra seu fundador

São Maximiliano Maria Kolbe é celebrado no dia 14 de agosto. Durante todo o mês, serão realizadas atividades em honra ao santo que deu a vida por um pai de família no Campo de Concentração de Auschwitz.

Angelica Lima – Milícia da Imaculada



Conquistar o mundo inteiro a Cristo pela Imaculada. Este era o propósito de São Maximiliano Maria Kolbe ao fundar em 1917 a Milícia da Imaculada, missão esta que hoje está em nossas mãos. E o mês de agosto é de grande significado e importância para a MI, pois é quando o mundo celebra a memória deste grande santo.



Ao se entregar no lugar de um pai de família no Campo de Concentração de Auschwitz, Pe. Maximiliano salvava a vida não apenas daquele homem, mas de milhões de pessoas que são alcançadas por seu ideal evangelizador.

Para o Guardião Internacional do Carisma da Milícia da Imaculada, Frei Sebastião Benito Quaglio OFM Conv., São Maximiliano Kolbe compreendeu o papel da Virgem Maria na salvação da humanidade: “Quando se fala em Maximiliano Kolbe, desperta em nós uma visão diferente do mundo. Até a nossa fé se acende com uma luz diferente. Ele teve pelo Espírito Santo uma iluminação extraordinária ao ponto de desafiar qualquer lógica humana dizendo: “eu quero conquistar o mundo inteiro a Cristo, com a proteção e mediação da Virgem Imaculada”. Veja como Maximiliano Kolbe enxergou Nossa Senhora. A ternura visível de Deus. E esse rosto materno, essa ternura divina, Maximiliano entendeu que é a chave que pode levar a humanidade a Cristo”, afirma o frade franciscano.

E para homenagear o fundador desta Obra de Evangelização, a Milícia da Imaculada promove uma série de atividades, desde celebrações em honra a São Maximiliano Maria Kolbe no Oratório dedicado a ele na sede da MI em São Bernardo do Campo SP a uma programação especial na Rede Imaculada de Comunicação durante todo o mês de agosto.

São Maximiliano Kolbe era um frade franciscano, e ao fundar a Milícia da Imaculada, imprime nela a espiritualidade do santo de Assis. São Francisco é, portanto, venerado e amado pelos milites desta obra de evangelização, que pertence à Ordem dos Frades Menores Conventuais. E o mês de agosto ganha um significado ainda mais especial com a celebração do Perdão de Assis no dia 2, Festa de Nossa Senhora dos Anjos, também conhecida como “Porciúncula”, uma das celebrações mais importantes para a Família Franciscana. Nesta data, pode-se obter a Indulgência Plenária, com as habituais condições. Para acolher os fiéis na sede da Milícia da Imaculada em São Bernardo do Campo, um grupo de frades estará no Oratório para o atendimento de confissões das 9h às 11h30 e das 14h às 18h, com a celebração da Santa Missa às 8h15 e às 20h.



Ainda na Festa do Perdão de Assis, uma equipe da Rede Imaculada estará no Santuário Senhor do Bonfim, em Santo André SP para acompanhar as celebrações da Família Franciscana daquele local. O informativo Imaculada Notícias que vai ao ar às 12h10 será transmitido do Santuário. A Rede também transmite a celebração da Santa Missa às 15h e em seguida, Jorge Lorente entra no ar, também do Santuário, com formação e espiritualidade.

Nos dias 3 e 4 de agosto, sábado e domingo, a MI acolhe em sua sede em São Bernardo do Campo, mais um grupo de leigos no Retiro para novos consagrados, no método de São Maximiliano Kolbe, com a direção espiritual do Frei Sebastião Benito Quaglio, Guardião Internacional do Carisma da Milícia da Imaculada.

No dia 11 de agosto, domingo, no Oratório da sede da Milícia da Imaculada, durante a missa das 17h tem início o Tríduo em honra a São Maximiliano Kolbe, que segue nos dias 12 e 13 nas missas das 8h15 e 20h.

A grande celebração do mês acontece no dia 14 de agosto, data em que a Igreja celebra a festa litúrgica de São Maximiliano Maria Kolbe, cuja vida e morte são um poderoso testemunho de amor, fé e sacrifício, exemplificando a essência da caridade cristã e a força da fé em tempos de adversidade. Nesta data, os fiéis se reúnem no Oratório na sede da MI às 8h15 e às 20h para a celebração da Santa Missa, com bênção das famílias.

No dia 18, domingo, é o dia de homenagear o mártir da caridade com festa. A celebração da Santa Missa acontece às 7h, 10h30 e 17h no Oratório na sede da MI em São Bernardo do Campo. Haverá praça de alimentação com doces e lanches variados e música ao vivo.

Novena em honra a São Maximiliano Kolbe

Para coroar o mês de agosto, a Rede Imaculada de Comunicação prepara uma programação especial em honra ao mártir da caridade. No dia 5, após a oração do Rosário das 22h tem início a Novena em honra a São Maximiliano Kolbe. Durante todo o mês, ouvintes, telespectadores e internautas são convidados a honrar o fundador da Milícia da Imaculada, de segunda a sexta-feira, a partir das 10h rezando, ao vivo, a Coroa de Oração em louvor a São Maximiliano Kolbe. Os programas Bom dia Amigos e Encontro com Maria trarão convidados especiais que não só falam com propriedade sobre o santo, mas vivem no cotidiano seu carisma franciscano e mariano.

Nelson Henrique, gerente de comunicação da Rede Imaculada tem em São Maximiliano um grande inspirador para suas atividades na condução das equipes do Núcleo de Produção e Transmissão de Conteúdo: “Todos os anos o mês de agosto traz para nós da MI um motivo a mais para olharmos para o fundador e contemplar a grandiosidade deste homem que sempre esteve à frente do seu tempo. Ousadia, coragem, amor e devoção são algumas das virtudes que facilmente encontramos nele. Por meio da programação especial queremos que as pessoas também se encontrem na figura e na importância que São Maximiliano Maria Kolbe é para nós. Desejo que todos conheçam mais e amem mais o santo que também é considerado o Padroeiro das famílias”, afirma.

O coordenador de produção Alex Ricardo afirma que é essencial este aprofundamento e formação sobre a vida e o carisma de São Maximiliano na programação da Rede Imaculada. Ele destaca o momento de oração que acontece durante todo o mês às 10h para Rádio e TV Imaculada e Redes sociais: “É uma maneira de o ouvinte e o telespectador interagir com o que foi São Maximiliano e com o que ele representa para nós. Então, receber os nossos ouvintes, que são milites e fazem parte desta obra é algo muito importante. É uma oportunidade única que nós vamos ter aqui nesta programação especial”, afirma.

Ao fundar a Milícia da Imaculada, São Maximiliano Kolbe almejava conquistar o mundo inteiro para Cristo pela intercessão da Virgem Imaculada. Ele acreditava que, por meio da consagração a Ela, as pessoas poderiam ser mais eficazes em sua missão de evangelização e transformação do mundo. Kolbe utilizou diversos meios para espalhar a mensagem do Evangelho e promover a devoção e o amor à Virgem Maria. E a Milícia da Imaculada continua ativa até hoje. E cada um de nós é herdeiro de São Maximiliano Maria Kolbe nesta missão de evangelização.