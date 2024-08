Livro procura resgatar a prática das novenas

A obra é um lançamento da 'Minha Biblioteca Católica' (MBC) com missão de resgatar a prática das novenas. No “Novenário” são compartilhadas 82 orações organizadas pelas datas de comemoração dos santos e das festas litúrgicas.

Oração essencial para os católicos, a novena integra a vida espiritual da Igreja, sendo realizada como forma de intensificar um pedido a Deus. Também pode reforçar a relação com um santo querido ou ajudar na preparação para algum momento importante da vida. No entanto, embora seja parte da Tradição há séculos, a prática foi sendo esquecida ao longo dos tempos, assim como a sua importância e sacralidade.

Buscando dar mais destaque para essa riqueza da fé, a 'Minha Biblioteca Católica' (MBC) lançou o “Novenário”, um livro com mais de 80 novenas selecionadas para aproximar essa forma de orar do dia a dia dos fiéis. A obra integra a campanha anual “Rumo à Santidade” — que, em maio, incentivou a prática diária do terço.

“Nossa missão é resgatar os tesouros da Igreja Católica. E, neste ano, nosso foco está em valorizar as ações que nos levam ao céu. A oração é o primeiro e mais importante passo para buscarmos a eternidade. Afinal, é por meio dela que permitimos que nosso coração seja transformado pelo amor de Deus”, expõe Matheus Bazzo, fundador do maior clube de assinatura de livros religiosos do Brasil.

Além do lançamento do livro, nas redes sociais da MBC (@minhabibliotecatolica), serão compartilhados depoimentos de personalidades católicas como Juliano Cazarré, Ana Lídia Lopes e Rafael Morel. Eles contarão graças que alcançaram por meio de uma novena, mostrando como a prática faz parte de suas vidas de oração. Ainda, o padre Marlon Lúcio e o cantor Joaquim farão lives em seus perfis no Instagram, rezando novenas que fazem parte da publicação.

Modelo de oração

Uma novena é uma série de orações, estruturadas por meio de uma ordem, que são realizadas por nove dias seguidos. Esse modelo teve origem na Ascensão do Senhor, quando Jesus pediu aos apóstolos que permanecessem unidos em oração até que recebessem o Espírito Santo — o que ocorreu em Pentecostes, nove dias após Cristo subir ao céu.

As novenas são criadas com base em crenças importantes da fé católica — como Corpus Christi, Cristo Rei e Sagrado Coração de Jesus —, além das dedicadas à Nossa Senhora — de Fátima, Guadalupe, das Graças — e à vida de santos que marcaram a história da Igreja — São José, Santo Agostinho e São João Paulo II. Também há as destinadas a causas específicas, como a novena para o Trabalho, de São Josemaría Escrivá, e a da Purificação, pedindo a intercessão de Maria para um coração puro. Todas essas orações estão incluídas no novenário.

“As novenas nos ajudam a manter uma conexão constante com Deus, seguindo a recomendação de Jesus ‘Orai sem cessar’ [Tessalonicenses 5,17]. É um compromisso de oração sincero para alcançar uma graça ou buscar a intercessão dEle, de Nossa Senhora ou de algum santo de devoção: ‘Pedi e vos será dado!’ [Mateus 7,7]”, ressalta Bazzo.

A obra é um lançamento da 'Minha Biblioteca Católica' (MBC)

Conheça o Novenário

O livro de novenas da 'Minha Biblioteca Católica' (MBC) possui ao todo 827 páginas, com as 82 orações organizadas pelas datas de comemoração dos santos e das festas litúrgicas. Cada uma é acompanhada por uma introdução adaptada da Catholic Encyclopedia sobre a origem desse tipo de oração e por orientações de Santo Afonso de Ligório acerca da disposição necessária para realizá-la.

Há, também, meditações sobre a vida dos santos e as festas da Igreja, salientando sua importância e oferecendo mais recursos para uma experiência pessoal e profunda de conexão espiritual. Segundo Matheus Bazzo, as novenas foram escolhidas a partir de livros e publicações de dioceses e paróquias em diversos idiomas.

“Essa obra é o resultado de um ano intenso de trabalho e pesquisa. Nosso novenário é mais do que um livro de orações. É um convite para redescobrir e vivenciar a riqueza da Tradição Católica, fortalecendo a fé e a devoção de todos”, destaca o fundador.

O livro conta com o selo imprimatur, garantindo a autenticidade e aprovação de autoridades eclesiásticas. A obra está disponível para os assinantes da 'Minha Biblioteca Católica' (MBC), com envio imediato, e pode ser adquirida pelo site.

