Ligas Católicas JMJ realizam 53° Romaria Nacional à Aparecida (SP)

Movimento comemora neste fim de semana seus 180 anos e planeja próximos passos, no Santuário Nacional.

Lucas Torres – Santuário Nacional



Neste fim de semana, participantes dos grupos das Ligas Católicas JMJ (Jesus, Maria e José) de todo o Brasil se encontram no Santuário Nacional. Essa é a 53° edição do encontro e reúne fiéis leigos de diversos estados do país que participam do movimento católico. Cerca de 5mil integrantes da Romaria são esperados em Aparecida (SP), com a motivação de agradecer, renovar espiritualidade e planejar ações do movimento católico para o próximo ano.

História e ligação com os Missionários Redentoristas

Fundadas na Bélgica em 1844, as Ligas Católicas JMJ completam 180 anos de existência em 2024. O movimento foi trazido ao Brasil pelos Missionários Redentoristas holandeses, que fundaram a primeira Liga brasileira há 122 anos, em Juiz de Fora (MG), com o objetivo de evangelizar as famílias. Até hoje, os Redentoristas acompanham os milhares de ‘liguistas’, como são chamados os participantes do movimento, espalhados pelo país.

De acordo com o manual da Liga Católica, o propósito fundamental deste grupo é ajudar as pessoas a enfrentar os desafios do mundo contemporâneo através da evangelização das famílias. Por isso, o nome JMJ (Jesus, Maria e José) refere-se à Sagrada Família como modelo para os fiéis. Além desse objetivo, há outras motivações, como promover um compromisso mais profundo com os ensinamentos da Igreja, participar da vida da Igreja e estudar a Palavra de Deus.

Programação e Romaria

A Missa que marca a abertura da romaria acontece no sábado (24), às 12h, no Altar Central da Basílica. Quem preside a celebração é o Vigário Provincial dos Missionários Redentoristas, da Província Nossa Senhora Aparecida, padre Américo de Oliveira. O Presidente Nacional, Edmilson Cecon, e também o Assistente Eclesiástico Nacional, Pe. André Luiz Bastos, são presenças confirmadas.

“O tema desse ano é: Há 180 anos sendo sinal da Sagrada Família no coração da Igreja. Nós, Missionários Redentoristas, assistimos as Ligas desde a sua fundação”, afirma o Assistente Eclesiástico Nacional das Ligas Católicas JMJ, padre André Luiz Bastos.

No domingo (25), a partir das 6h da manhã, os liguistas se reúnem no Auditório Padre Noé Sotillo, no subsolo da Basílica, onde todas as Federações, grupos regionais das Ligas, avaliam as atividades já realizadas e traçam novos objetivos. Já às 9h, ocorre a procissão com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida. Os participantes percorrem o entorno da igreja com a Imagem e as bandeiras respectivas de suas Ligas. A romaria se encerra com Missa, às 10h, no Altar Central.

O Diretor de Relações Públicas da Confederação Nacional das Ligas Católicas JMJ, Rodrigo Trotta Moreira, destaca a importância de Nossa Senhora para o movimento e conta que faz parte das atividades a Imagem Peregrina percorrer várias regiões:

“A cada ano, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida percorre uma Federação. Na Romaria do ano passado, 2023, a Imagem foi entregue à Federação da Arquidiocese de Diamantina (MG). Este ano, a Confederação Nacional irá confiar a peregrinação 2024-2025 à Federação da Diocese de Duque de Caxias", completa Rodrigo.

O Diretor ainda comenta sobre a escolha do local da romaria: "Aparecida é referência nacional, a Capital Mariana da Fé, além de estar localizada no Sudeste, onde existe o maior número de Federações Arquidiocesanas. É o melhor lugar para reunir os liguistas de todos os estados do país”.